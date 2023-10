Ciolacu: Joi voi veni cu reforma în jocurile de noroc. Nicio companie, dacă nu are sediul social în România, nu va mai putea avea această activitate

Premierul României a dat exemplul companiilor care se ocupă cu jocurile de noroc având sediul în Transnistria. Anunțul lui Marcel Ciolacu vine în contextul în care în ultimele zile a vorbit de presiuni din parte industriei jocurilor de noroc.

„În şedinţa de joi voi veni cu reforma în jocurile de noroc. Nicio companie, dacă nu are sediul social în România, nu va mai putea avea această activitate pe teritoriul României”, a afirmat premierul.

Marcel Ciolacu a precizat că, astfel, „companiile care erau prin Transnistria nu vor mai putea activa în acest domeniu, pe teritoriul României”. „Este una din multele modificări”, a completat liderul de la Palatul Victoria.

Premierul a acuzat sâmbătă că există „o formă de şantaj” la adresa lui, cât şi a altor responsabili ai statului român, după ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea păcănelelor din oraşe.

„În calitatea mea de prim-ministru, solicit statului român să vadă dacă vorbim de o încălcare a legii şi de un şantaj sau vorbim doar de un fenomen întâmplător”, a adăugat liderul PSD.

„Am vorbit cu domnul Simonis, o analiză pe ceea ce înseamnă aceste jocuri de noroc. Normal că mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, şi am început să lucrez împreună cu experţii din Ministerul de Finanţe la ce trebuie modificat în lege ca şmecherii să nu ne mai păcălească. Am iniţiat un proiect de lege cu celebrele păcănele pe care le găsiţi, domnilor, primari, în toate comunele şi dumneavoastră ştiţi cel mai bine nenorocirile pe care le crează. Faptul că oamenii mai ales când au o situaţie financiară precară cred că jucând la aceste jocuri, o să se îmbogăţească imediat. Am văzut şi reacţii şi atacurile şi la mine şi la Freddy vor mai fi în continuare cum sunt şi la Sorin Grindeanu”, a afirmat Marcel Ciolacu, sâmbătă la Conferinţa Judeţeană de alegeri a PSD Timiş, de la Timişoara.

Ce urmărește Executivul

Ordonanța de Urgență pregătită de Guvern prevede nu doar măriri de taxe, ci urmărește să aducă și predictibilitate, precum și să întărească semnificativ cadrul legal pentru operatorii din industria jocurilor de noroc din România.

Potrivit Fanatik, Guvernul se pregătește să emită, în octombrie, un OUG prin care intenționează să mărească semnificativ taxele, dar aduce și reglementări importante, foarte necesare în domeniu, precum interzicerea operării prin firme aflate în offshore-uri, constituirea unui fond financiar uriaș pentru tratarea dependenților de jocuri de noroc, prevenire și educație, instituirea unor garanții solide vizând respectarea obligațiilor legale de către operatorii de jocuri, dar și implementarea unor noi reguli pentru organizatori.

Aceste reguli ar fi urmări să facă industria mai responsabilă, astfel încât probleme de fond, precum accesul prea ușor în sălile de joc și dependența să poată fi rezolvate într-o manieră cât mai eficientă.

Conform sursei citate, Guvernul își propune prin noua ordonanță să ia trei tipuri de măsuri care să ajute la supraviețuirea acesteia, nu să îi creeze probleme. Și la nivel parlamentar sunt mai multe proiecte de lege care urmăresc să reglementeze acest domeniu. Și în primăvară a mai fost o tentativă a Coaliției, dar aleșii au dat înapoi.