Candidatul fictiv ce salvează România. Experimentul realizat de jurnaliștii Recorder care arată vulnerabilitățile TikTok

Un experiment realizat de jurnaliștii de la Recorder împreună cu un specialist IT arată vulnerabilitățile de securitate ale rețelei TikTok. Un candidat fictiv la „alegerile pentru postul de premier”, care în realitate nu există, a strâns peste 1 milion de vizualizări în mai puțin de două ore.

Folosind doar niște linii de cod și indicații găsite pe internet, oricine cu cunoștințe medii de programare poate să păcălească TikTok, arată experimentul Recorder, realizat împreună cu un antreprenor român.

„Dragi români, numele meu este Vasile Ion, viitorul dvs prim ministru! Iată câteva dintre propunerile mele. Prima și cea mai importantă: aur pentru toți! Din partea mea, din partea primului ministru, fiecare român va primi două kilograme de aur din rezerva statului. Rezervele oricărui stat sunt foarte mari. Noi nu știm, e secret de stat”, spune candidatul creat.

Programatorul a efectuat un proces de „viralizare”. Potrivit antreprenorului, „se creează o bază de date, să zicem cu 5.000 de oameni, pe care vrem să-i poziționăm ca oameni reali. Conturi false pe care intri și îți este foarte greu să îți dai seama pentru că omul are poză de profil, are și clipuri urcate cu el, cu pisica, cu familia etc, dar, de fapt, nu este el”.

„TikTok are anumite chei de securitate pe care dacă poți să le descifrezi, în momentul respectiv tu trimiți request-uri la TikTok cu semnături care seamănă foarte mult sau sunt identice cu ale unor persoane reale”, a mai explicat antreprenorul.

Aplicația deja sugerea utilizatorilor căutări cu numele candidatului fictiv, după ce a atins borna de un milion de vizualizări.

Experimentul vine în contextul scandalului public din jurul platformei TikTok. Pe TikTok, fiecare clip al candidatului independent Călin Georgescu a fost o lecție de manipulare emoțională. Indiferent de subiectul abordat, mesajele sale reușeau să declanșeze reacții puternice: frustrare, indignare, speranță.

Această rețea de emoții și reacții colective a funcționat ca un egregor, o entitate care s-a hrănit din energia milioanelor de utilizatori conectați la mesajele sale. Algoritmii TikTok au amplificat acest fenomen, transformându-l pe Georgescu dintr-un outsider politic într-un fenomen național.