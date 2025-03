Bătaie pe electoratul lui Călin Georgescu: „Va fi o cursă electorală extrem de strânsă”

Scoaterea din cursa prezidențială a lui Călin Georgescu vine nu numai cu refacerea calculelor în partide, dar și cu noi anunțuri de candidaturi. Un lucru este însă cert, fostul candidat lasă în urmă milioane de voturi.

Primele ore după decizia definitivă a CCR care blochează candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale au și adus noi candidați. Unul dintre ei este Anton Pisaroglu, despre care Adevărul a arătat că este un personaj controversat, cu vechime în politica din România și implicații în alegerile altor state. Candidatura fostului consultant al Vioricăi Dăncilă și al lui Călin Georgescu se poate spune că a apărut peste noapte.

Calculele politice din AUR și POT au adus alți doi noi potențiali candidați. Anamaria Gavrilă și George Simion au precizat că au acordul lui Călin Georgescu și că se vor înscrie amândoi până pe 15 martie în cursa prezidențială, pentru a exista un candidat al suveraniștilor indiferent de potențialele decizii de respingere ale BEC și CCR, urmând ca unul dintre ei să renunțe la candidatură.

Electoratul lui Călin Georgescu este însă vizat de toți candidații. Victor Ponta, care și-a depus la câteva ore distanță oficial candidatura, a avut un discurs parcă tras la indigo cu liniile de direcție ale fostului candidat suveranist.

Același lucru se întâmplă și în cazul candidatului susținut de coaliția de guvernare, Crin Antonescu, dar și în cazul candidatei USR, Elena Lasconi, sau al lui Nicușor Dan: „Eu am o simpatie faţă de aceşti oameni, chiar am avut nişte interacţiuni pe stradă de mai multe ori cu simpatizaţi ai lui Călin Georgescu, pentru că sunt oameni în mod legitim nemulţumiţi de modul în care s-au făcut politică şi administraţie în România până acum”, este observația făcută de primarul Capitalei miercuri dimineață.

Mai puțin motivat pare însă Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, care intenționează și el să se înscrie ca independent în lupta electorală. „Toţi contracandidaţii mei devin nişte Georgesco-surogaţi: toţi se dau peste cap să pară cât mai georgeşti, acum că Georgescu e out. Am tăcut pentru că nu vreau să fiu parte din gaşca gunoierilor politici care, cu disperare, încearcă să extragă ceva din seva politică a lui Georgescu. Eu nu vreau să par altceva decât ceea ce am fost tot timpul: un om asumat, care spune clar ce gândeşte, dar mai ales gândeşte ce spune”, subliniază Funeriu într-o postare pe Facebook.

Lupta strânsă din luna mai

Redactorul șef Historia, Ion M. Ioniță, subliniază că lupta electorală care se preconizează va aduce o fragmentare a votului. „Faptul că nu mai este Călin Georgescu în cursa electorală sigur că a modificat peisajul într-un mod semnificativ și acum este o luptă pentru acest electorat rămas fără candidat, dar o luptă care este și mai mult complicată de faptul că nu a lăsat niciun fel de indicații de vot Călin Georgescu. Nu a nominalizat un urmaș al lui. În aceste condiții au apărut aceste candidaturi, situația fiind și mai complicată de temerile candidaților din polul suveranist că, la rândul lor, ar putea să nu fie admiși în cursa finală. Pentru că atât George Simion cât și Anamaria Gavrilă au precizat acest lucru, că s-ar putea să candidaturile lor să nu fie admise sau în cazul în care sunt admise amândouă să retragă unul dintre ei.

Însă va fi o cursă electorală extrem de strânsă, pentru că și pe polul suveranist, și pe cealaltă parte a echerului, votul va fi fragmentat. Și în acel moment nu se știe cine are șansele cele mai mari să intre în turul al doilea. Practic totul se poate schimba pe parcursul campaniei electorale. Vor fi candidați care vor fi despărțiți de puține voturi. (…) Fiecare candidat își dorește voturi, nu-l interesează din ce zonă vin acele voturi. Contează să fie în sub numele lui. Și nimeni nu vrea să antagonizeze electoratul. Deci, bătălia va fi strânsă, vor fi mesaje”, explică Ion M. Ioniță.

O indicație a lui Călin Georgescu va influența însă foarte mult lupta pe electoratul său, lucru care se poate întâmpla în cazul unuia dintre cei doi candidați ai AUR și POT, dacă trec de BEC și CCR. „Acesta va fi un factor extrem de important. Să vedem lista finală, cine se va califica pe lista finală. Dar da, cel mai important lucru pentru electoratul severanist este indicația de vot din partea lui Călin Georgescu. De aceea au fost și foarte mari ezitări în anunțarea candidaturilor, ați văzut. George Simion a ezitat foarte mult, spunea că nu vrea să intre în lupta electorală. Tocmai pentru că ei se gândeau la câteva propuneri, au spus că nu merg mai departe fără sfatul lui Călin Georgescu. (…) Va conta mult dacă apare această indicație venită din partea lui Călin Georgescu”, mai punctează redactorul șef Historia.

Pregătiri pe ultima sută de metri

Politologul George Jiglău atrage atenția că, deși candidații s-au pornit deja la drum spre electoratul lui Călin Georgescu, traseul le poate scoate în cale o serie de compromisuri: „E un bulevard de-a dreptul, care a rămas în momentul ăsta descoperit sau acoperit într-o mică măsură comparativ cu ce putea să ofere Georgescu, dar în același timp nu este un bulevard ușor de cucerit. Eu nu cred că cei patru milioane de oameni vor fi ușor de tras în altă direcție, nu cred că se va întâmpla. Cred că marea majoritate nu vor vota. (…) Niciunul nu va atrage tot sau mare masă de oameni de acolo, nu văd cum ar putea să se întâmple, dar orice vot în plus o să fie un câștig, doar că s-ar putea să vină la pachet cu compromisuri destul de mari”.

Potrivit lui George Jiglău, potențialii candidați nu își pot însă „permite să ignore această masă extrem de consistentă de alegători. (…) Deci ei sunt 3 milioane jumătate, 4 milioane de voturi (n. r. – votanții lui Călin Georgescu și George Simion) și ce s-o mai fi adunat între timp, pentru că-s convins că Georgescu a câștigat adepți între cele două tururi anulate”.

Situația semnăturilor strânse pe ultima sută de metri pentru Anamaria Gavrilă și George Simion, ridică însă multe semne de întrebare, subliniază mai mulți analiști. „Dacă le au deja înseamnă că le aveau de dinainte și totul a fost o păcăleală. Deci cumva se pregăteau, dar oricum ar fi foarte ciudat”, subliniază politologul George Jiglău, care indică și că suveraniștii ar putea ajunge într-o situație fără candidat, de fapt, asta și datorită poziționărilor anterioare.

Cifrele lui Călin Georgescu

Un ultim sondaj care prezintă varianta imposibilității candidaturii lui Călin Georgescu, realizat de Sociopol în perioada 3-7 martie, arată că Georgescu ar obține 38% din voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din mai 2025, urmat de Victor Ponta, candidat independent, autosuspendat din PSD. În lipsa lui Călin Georgescu este luată în calcul o candidatură a șefului AUR, George Simion, care ar obține 28% din voturi, chiar de pe primul loc în clasament, urmat de Victor Ponta cu un scor de 22%.

Un alt sondaj Verifield realizat în februarie îl plasa pe Călin Georgescu pe primul loc, cu un scor de peste 40%, în timp ce un alt sondaj al AtlasIntel, publicat la finalul lunii februarie de candidatul independent Nicușor Dan, îi dădea un scor de 38,4% lui Călin Georgescu.

La finalul anului trecut, în scrutinul anulat de pe 24 noiembrie, Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc, obținând votul a peste 2 milioane de români, cu un procent de 22,94%, prezența fiind de 52,55%.