E ceva putred în Danemarca: Un cuplu de pinguini gay „a răpit“ puiul unei familii heterosexuale. Păsările s-au luat la bătaie VIDEO

Potrivit îngrijitoarei de la Odense Zoo, din dorinţa de a fi părinţi, pinguinii homosexuali „au furat“ puiul în timp ce părinţii erau la scăldat, scrie nbcnews.com

„Părinţii micului pinguin dispăruseră, iar el a fost pur şi simplu răpit“, a declarat îngrijitoarea de la grădina zoologică daneză.





Reprezentanţii instituţiei au stabilit că vor lăsa cuplul gay să păstreze puiul de pinguin în cazul în care părinţii biologici nu îl revendică, însă după o zi s-a iscat un adevărat „scandal“ între perechile de pinguini.

„În general, femela este foarte grijulie cu puiul şi foarte agresivă când cineva se apropie prea tare de el, inclusiv cu noi este agresivă“, a povestit îngrijitoarea.

„Bătaia“ dintre pinguini a fost filmată şi postată pe pagina de Facebook a instituţiei. Toată trăznaia a avut însă un final fericit. După ce au observat cât de dornic este cuplul homosexual de a avea grijă de un pui, reprezentanţii grădinii zoologice au decis să îi ofere un ou.





Nu este pentru prima dată când pinguinii gay devin subiect de presă. În 2004, The New York Times a publicat un articol despre Roy şi Silo, doi pinguini care şi-au început relaţia în 1998, la Central Park Zoo din New York. Personalul grădinii zoologice a observat că pinguinii de sex masculin efectuau ritualuri de împerechere. De asemenea, cei doi au fost surprinşi în timp ce încercau să clocească o piatră crezând că e ou. La fel ca acum, în cele din urmă cuplul gay a primit un ou, iar copilul a fost numit Tango. Povestea cuplului de pinguini s-a transformat chiar într-o carte pentru copii, „And Tango Makes Three“, publicată în 2005.