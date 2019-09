Cocoşul Maurice şi-a câştigat în instanţă dreptul de a continua să cânte dis-de-dimineaţă. Ce daune trebuie să plătească reclamanţii FOTO

Acest caz a fost mult dezbătut în Franţa. Cocoşul a devenit un simbol al rezistenţei ruralităţii franceze în faţa urbanului.

Joi, Maurice, un cocoş din insula Oléron, a fost autorizat de un tribunal să îşi continue cântecele matinale, potrivit news.ro.

Pasărea a fost vizată de la începutul verii de o plângere a vecinilor care l-au acuzat că le deranjează somnul în zori.

Reclamanţii, un cuplu de agricultori pensionari, proprietari ai unei reşedinţe de vară în Saint-Pierre-d’Oléron, au pretins proprietarei lui Maurice, Corinne Fesseua, să-l îndepărteze sau să-l reducă la tăcere în 15 zile.

Tribunalul din Rochefort, care s-a ocupat de acest caz, i-a dat dreptate lui Corinne Fesseua şi a ordonat reclamanţilor să „plătească proprietarei 1.000 de euro daune“, precum şi taxe de judecată, a anunţat Julien Papineau, avocatul proprietarei lui Maurice.

Cazul, banal în aparenţă, a avut un puternic răsunet naţional şi internaţional. A devenit emblematic pentru decalajul dintre locuitorii de la oraşe care achiziţionează locuinţe în mediul rural, însă nu sunt pregătiţi să facă faţă realităţilor din mediul rural.

Într-o ţară care are drept simbol naţional cocoşul, „această controversă subliniază legătura de neclintit care conectează Franţa de trecutul ei agricol, care o reprezintă ca pe o ţară unde viaţa la fermă şi valorile simplităţii sunt onorate“, a analizat The New York Times într-un amplu reportaj publicat în iunie.

