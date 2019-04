Caz bizar: un câine s-a născut cu o gură în loc de ureche

Toad, un câine în vârstă de cinci ani, s-a născut cu o malformaţie rară, având două guri şi o ureche, cea de-a doua cavitate bucală fiind localizată unde ar trebui să fie urechea dreaptă.

Patrupedul a ajuns în grija lui Heather Herandez, fondatorul Mutt Misfits , un centru din Oklahoma, Statele Unite, care se ocupă cu salvarea animalelor cu probleme medicale majore.

„Am remarcat imediat că Tod este foarte diferit de majoritatea câinilor. Iniţial a fost foarte agresivă, însă odată ce am ajuns să ne cunoaştem s-a potolit. Am fost foarte uimiţi când am descoperit că are două guri şi o singură ureche. A doua gură nu funcţionează ca una tipică, în sensul că nu se deschide şi nu se închide, însă are dinţi şi salivează. Din această cauză, Toad are toate simţurile – miros, auz şi vedere – limitate. Medicii veterinari i-au îndepărtat însă dinţii pentru că au ajuns la concluzia că îi cauzau durere. Acum se simte mai bine“, a explicat Hernandez pentru Pen News.

