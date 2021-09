Zvonuri privind trecerea lui Ianis Hagi la Roma! Ce sumă ameţitoare vrea să plătească Mourinho şi reacţia jucătorului

Mutarea ar urma să aibă loc în fereastra de transferuri din timpul iernii, italienii fiind dispuşi să achite până la 20 de milioane de euro pentru semnătura lui Ianis.

La Digi Sport Matinal, Victor Becali a analizat şansele de reuşită ale acestui transfer. „Părerea mea e că nicio echipă nu spune acum ce jucători vrea să ia în iarnă. Poate spune Dinamo sau nişte echipe...dar Roma nu spune acum. Nu o să afle nimeni ce are Mourinho în cap pentru la iarnă. Probabil, doar cineva din anturajul clubului. Ianis este bine acolo, la Rangers, a şi spus băiatul. El se gândeşte la ce se întâmplă acolo. Nu ar spune nimeni 'nu', dacă ar fi să se ducă la o echipă mult mai bună, într-un campionat mult mai puternic“, a declarat Becali

La mijlocul acestei săptămâni, la conferinţa de presă organizată după meciul cu Livingstone, câştigat de Rangers cu 2-0 şi în care Ianis a dat pasa decisivă de la primul gol, românul a vorbit despre o eventuală plecare de la campioana Scoţiei. „Sunt concentrat doar pe ceea ce fac la Rangers, nu este momentul să vorbim despre un eventual transfer în altă parte. Simt că am progresat foarte mult atât ca jucător, cât şi din punct de vedere tehnic, am adăugat multe jocului meu şi încă mai am multe de adăugat în viitor“, a declarat atunci internaţionalul român.