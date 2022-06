Vlad Chiricheş: Îmi asum întreaga responsabilitate pentru eşecul ăsta. Am făcut două greşeli care au costat echipa

„Îmi asum întreaga responsabilitate pentru eşecul ăsta. Am făcut două greşeli care au costat echipa naţională. Îmi pare rău. Îmi pare rău pentru jucători şi sper să nu îi afecteze şi să fie mai bine în Bosnia. Probabil am fost un pic surprinşi de agresivitatea lor. E clar că nu am făcut un joc extraordinar. Cred că am intrat mult în jocul lor. Ei au fost mult mai agresivi decât noi. Până la urmă au fost două greşeli care ne-au costat. Nu cred că au avut ocazii în afară de cele create la greşelile mele. Sper să câştigăm în Bosnia şi asta să ne dea un moral mai bun”, a spus Chiricheş la Prima TV şi la Digi Sport.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Podgorica, cu scorul de 2-0 (0-0), de selecţionata Muntenegrului, în prima etapă a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Naţiunilor.

Au marcat Mugosa ’66 şi Vukcevic ’87. Ambele goluri au venit după greşeli ale lui Chiricheş.