Viktoria Azarenka spune că ştie cum o poate învinge pe Simona Halep, în turul III la Wimbledon

Ea a declarat că va avea un meci captivant cu Simona Halep la Wimbledon, menţionând şi că va trebui să îşi facă jocul şi să îşi creeze şanse, indiferent împotriva cui joacă.

“Halep este constantă. Este foarte puternică, am avut câteva meciuri antrenante. Este o adversară dificilă şi a avut un joc consistent în ultimii doi ani. Ştie cum să joace în meciurile importante, are un grand slam în palmares, va fi captivant. Ultima dată când am jucat aici împotriva ei am avut ceva şanse în acel meci. Va fi o provocare bună pentru mine. Cheia va fi să îmi fac jocul, aceasta este cea mai bună abordare pentru mine, să îmi creez şanse şi să profit de ele, indiferent de adversară”, a spus Azarenka.

Simona Halep, locul 7 WTA, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2, pe Mihaela Buzărnescu, locul 53 WTA, calificându-se în turul al treilea al turneului de la Wimbledon. În turul al treilea, Halep va evolua cu Victoria Azarenka din Belarus, locul 40 WTA, care a întrecut-o, cu scorul de 6-2, 6-0, pe australianca Ajla Tomljanovic, locul 49 WTA.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: