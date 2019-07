VIDEO Serena, discurs şi reacţie de mare jucătoare: Ce a spus Williams, după ce a fost spulberată în finală

Simona Halep i-a predat o lecţie de tenis Serenei Williams, câştigând trofeul la All-England Club în mai puţin de o oră: 6-2, 6-2!

Eşecul suferit astăzi a fost unul extrem de dureros pentru Serena care, încă o dată, a ratat şansa de egala performanţa lui Margaret Court, care a câştigat 24 de trofee de Grand Slam. Serena, deocamdată, rămâne cu cele 23 de titluri pe care le-a cucerit până acum.

În ciuda acestei înfrângeri, Serena a avut o reacţie superbă după finală şi a felicitat-o pe Simona pentru modul în care aceasta s-a prezentat pe teren.

Ce a spus Serena Williams?

*Simona a jucat excepţional, felicitări, Simona! Trebuie să ne scoatem toţi pălăria în faţa ei şi să o felicităm pentru tot ceea ce a realizat. Mă bucur de acest sport, îmi place să joc aici, la Wimbledon, e o adevărată plăcere. Echipa mea a fost minunată şi le mulţumesc tuturor pentru tot sprijinul de care au dat dovadă.

"She literally played out of her mind. Whenever a player plays that amazing you just have to take your hat off"@serenawilliams, sporting in defeat 👏#Wimbledon pic.twitter.com/vvCcQ25M7n