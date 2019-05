VIDEO Halep, reclamă motivaţională: „Dacă eu am reuşit să plec dintr-o ţară ca a mea şi să ajung numărul 1 în lume, atunci absolut totul este posibil“

În materialul de 86 de secunde, sportiva din Constanţa vorbeşte despre începuturile carierei de tenis şi transmite un mesaj motivaţional fanilor săi.



„Orice obiectiv poate fi atins dacă ai o inimă mare şi dacă ai încredere în forţele tale. Mă numesc Simona Halep şi m-am născut în Constanţa. Când eram copil, mulţi critici spuneau că sunt prea scundă pentru a ajunge vreodată campioană. Dar criticile nu doar m-au enervat, ci m-au şi motivat. M-au făcut să fiu mai concentrată şi mai atentă în privinţa a aceea trebuie să îmbunătăţesc la jocul meu ţinând cont de dimensiuiele mele. În loc să mă apuc să le răspund am preferat să nu o fac şi am ales faptele şi nu cuvintele. Întotdeauna am avut vise îndrăzneţe, întotdeauna m-am gândit că vreau să fiu cea mai bună şi cred că inima este mai importantă decât dimensiunea corpului. Dacă eu am reuşit să plec la drum dintr-o ţară ca a mea şi să ajung numărul 1 în lume, atunci absolut totul este posibil“, este discursul jucătoarei în vârstă de 27 de ani.

Simona Halep va debuta marţi la Roland Garros într-o partida din turul I cu Ajla Tomljanovici din Australia, locul 47 WTA.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: