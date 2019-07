VIDEO Halep, primele declaraţii după ce a devenit campioană la Wimbledon: Cum şi-a catalogat prestaţia din finală

GALERIE FOTO

Simona Halep a jucat cel mai bine în meciul ei cel mai important din acest an! Românca a condus cu 4-0 în doar 11 minute şi, în niciun moment, n-a lăsat impresia că Serena Williams poate întoarce scorul.

După victoria categorică de la Londra, care i-a adus al doilea titlu de Grand Slam din carieră, Simona Halep a vorbit cu zâmbetul pe buze la interviul acordat chiar pe teren.

Ce a spus Simona Halep?

*N-am jucat niciodată mai bine. A fost cel mai bun meci făcut de mine. Nu am cuvinte să explic ceea ce simt. Am avut multe emoţii înaintea meciului, dar am ştiut că nu e timp de aşa ceva şi am intrat pe teren şi am dat tot ce am avut mai bun.

*E ceva incredibil. E visul mamei mele. Mi-a zis că dacă vreau să fac ceva în tenis trebuie să joc o finală la Wimbledon. Mulţumesc mult mamă! A fost una dintre principalele motivaţii ale turneului, faptul că voi fi membru al clubului pe viaţă.

*Am lucrat mult pentru a-mi schimba stilul de joc şi a câştiga meciuri pe iarbă. Abia aştept să mă întorc la Wimbledon, anul viitor. Mulţumesc părinţilor, familiei, n-aş fi fost aici fără voi.

*N-am cuvinte să vă mulţumesc. Îi mulţumesc şi lui Darren. Le mulţumesc românilor, domnului Ţiriac, care a fost aici special pentru mine. Vă mulţumesc tuturor pentru tot.

*E ceva minunat. O să mulţumesc tuturor celor din familia Regală că au fost prezenţi aici.

VEZI INTERVIUL ACORDAT DE SIMONA HALEP

"Have you ever played a better match than that?"



"Never!"@Simona_Halep speaks as a #Wimbledon champion for the first time... pic.twitter.com/0VRfeD628L — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

