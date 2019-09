VIDEO Halep, la pământ: Momentul în care a fost nevoită să abandoneze în meciul cu Rybakina

Simona Halep a rezistat doar 46 de minute pe teren în confruntarea cu Elena Rybakina (50 WTA) din optimile de la Wuhan Open.

În al 9-lea game din primul set, românca s-a accidentat, a cerut un time-out medical de trei minute, după care a revenit pe teren, condusă cu 5-4, pentru a-şi face game-ul de serviciu.

N-a mai apucat. Durerile de la spate au împiedicat-o să servească normal, cu forţă, şi vizibil afectată, „Simo“ a abandonat, punând capăt meciului, după cum se poate vedea mai jos:

Simona Halep retires due to injury while trailing 5-4.



Elena Rybakina moves into the @wuhanopentennis quarterfinals #WuhanOpen pic.twitter.com/YisFax2oun