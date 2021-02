VIDEO Halep, în extaz: Simona le-a dat fanilor o veste minunată după victoria de la Australian Open

Simona Halep şi-a luat revanşa faţă de jucătoarea care o eliminase de la French Open 2020! Dacă în optimile de la Roland Garros s-a impus poloneza de 19 ani, astăzi, la Melbourne, în aceeaşi fază, a fost rândul Simonei să celebreze.

Şi victoria a fost una cu adevărat specială pentru Halep, după cum „Adevărul“ a scris aici , deoarece a marcat succesul cu numărul 100 la o competiţie majoră.

La interviul de după meci, acordat pentru Eurosport , postul care transmite Australian Open, Halep ne-a dat şi o veste minunată: a scăpat de problemele fizice şi o va înfrunta pe Serena Williams, marţi, în sferturi, în forma optimă.

Ce a spus Simona Halep?

*O să mă bucur foarte mult de acest succes. La Roland Garros nu am fost în meci, astfel că această victorie e cu atât mai importantă. Am servit bine, am progresat la acest capitol. Nu servesc foarte puternic, dar am constanţă, variez mult, reuşesc să găsesc unghiuri bune.

*Fizic sunt OK, nu mă pot plânge. Am lucrat mult acasă din punct de vedere fizic. Sunt puţin obosită, dar e normal. Sunt relaxată, concentrată, voi încerca să mă recuperez cât mai bine pentru următorul meci.

