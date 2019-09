VIDEO Hagi a „turbat“: Ce a strigat după ce a fost eliminat. „Regele“ a anunţat începutul războiului

Viitorul a câştigat în ultimul meci din această rundă, învingând Poli Iaşi, la Ovidiu, scor 2-1 (Achim 80-penalty, Rivaldinho 90+1 / A. Bălan 39-penalty).

Meciul a adus eliminarea lui Gheorghe Hagi în minutul 84, tehnicianul gazdelor plătind scump pentru protestele sale la adresa arbitrului Adrian Comănescu. Când a văzut „roşu“ în faţa ochilor, într-o primă fază, Hagi a refuzat să meargă în tribune, strigând „Minţiţi! Minţiţi cu neruşinare“. Abia apoi a părăsit zona tehnică de pe marginea terenului.

După meci, atunci când a venit la microfonul Digi Sport, Hagi a avut un discurs dur.

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Vreau să-mi felicit echipa, jucătorii. A început războiul, dar suntem pregătiţi de luptă şi vom merge să ne luptăm. Echipa a demonstrat că ştie să lupte. Antrenorul a făcut nişte schimări, dar Cel de sus a văzut şi ne-a ajutat să câştigăm. Iaşi a avut o grămadă de ocazii, dar n-a fost aşa cum a spus antrenorul lor (n.r. - Mihai Teja), că a fost împinsă echipa mea din spate de arbitri.

*Aceste lucruri mă sperie. Cei doi arbitri au început să mă mintă. Nu se poate, unul să spună că mă dă afară pentru ceva, altul pentru altceva. Am fost primul în România care a spus că vrea arbitri români. Nu ca ceilalţi care au venit după. Să ne lase să jucăm fotbal, fiţi imparţiali!

*Echipa a demonstrat că e pregătită de muncă. Am jucat cu un mijloc foarte tânăr. Dacă ne vor lăsa şi nu vom păţi mai multe, că vine Craiova, vine CFR. Nu avem voie să respirăm şi luăm cartonaşe. Arbitrii n-au arătat acest respect faţă de anumite lucruri profesionale. Ştiu că îmi pregătesc echipa.

*Echipa mea a câştigat pe merit. Nu ne-a dat multe faulturi şi golul lor vine după un fault gratuit. O să zic la conducere să arate. Anul trecut, am fost echipa cea mai dezavantajată. N-am zis nimic. Am tăcut. Suntem pregătiţi de luptă.

*În vestiar, am dansat, am cântat, sunt atât de fericit pentru ei (n.r. - jucătorii săi). Lupt pentru ei, să-şi îndeplinească visele. Eu am gustat succesul.

