VIDEO Bayern, de neoprit! Super-execuţia care a decis primul derby post-coronavirus

Borussia şi Bayern au oferit un spectacol pe cinste, cu faze intense la ambele porţi. Gazdele au avut un plus în debut de partidă, însă liderul Bundesligii a forţat pe final de primă repriză, obţinând, în minutul 43, avantajul dorit, după un lob magic al lui Joshua Kimmick.

După 28 de etape, Bayern are 64 de puncte în Bundesliga, urmată de Borussia, cu 57 de puncte.

Incredible goal from Joshua Kimmich to put Bayern ahead in Der Klassiker 🤯 pic.twitter.com/m4JUlaPYY4