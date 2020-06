US Open pregăteşte reguli drastice pentru ediţia 2020: ce sacrificiu vor trebui să facă jucătorii

Fotbalul a primit răspunsuri clare legate de datele de reîncepere a competiţiilor. Şi Formula 1 răsuflă uşurată, după decizia ca sezonul 2020 să înceapă la data de 3 iulie. Tenisul nu a ajuns însă la o concluzie, dar în Statele Unite, acolo unde teoretic ar trebui să avem cele mai importante competiţii după data de 31 iulie, se conturează scenarii multiple.

„Associated Press“ a publicat o listă cu măsuri aflată în lucrul organizatorilor pentru US Open 2020 şi confirmată de Stacey Allaster, şefă în cadrul USTA. Aceasta a punctat, totuşi, că este vorba despre o „schiţă fluidă, care poate suferi modificări şi încă neaprobată oficial“.



Reguli pentru US Open 2020:



* Curse charter speciale. Organizatorii au selectat provizoriu câteva oraşe, precum Paris, Viena, Frankfurt, Buenos Aires şi Dubai, ca puncte de pornire pentru zboruri ale unei companii aeriene partenere care să asigure transportul sportivilor către New York. Ulterior, organizatorii promit să le asigure jucătorilor şi deplasarea către următoarele destinaţii în vederea participării la turnee.

* Anturajul jucătorilor veniţi din Europa, America de Sud şi Orientul Mijlociu, limitat. Organizatorii resping ideea ca jucătorii să vină cu cinci sau mai mulţi oameni în staff. De aceea, sunt gata să le pună la dispoziţie preparatori fizici, fizioterapeuţi şi maseuri. Şi WTA a comunicat deja că intenţionează să limiteze stafful jucătoarelor la un singur însoţitor la reluarea circuitului.

* Jucătorii vor avea nevoie de o dovadă că au fost testaţi negativ pentru coronavirus înainte de a pleca spre New York.

* Organizatorii vor să asigure în premieră cazarea jucătorilor în mod centralizat, la un singur hotel.

* Testare zilnică a temperaturii. Jucătorilor ar urma să li se recolteze şi probe biologice pentru testare.

* Limitarea numărului de oficiali pe teren. Arbitrajul digital ar urma să capete o importanţă sporită.

* Copii de mingi înlocuiţi cu adulţi, care vor purta mănuşi, dar nu vor atinge prosoapele jucătorilor.

* Interzicerea accesului în vestiare în afara zilelor de meci. Organizatorii încearcă să mărească numărul de vestiare, iar accesul jucătorilor în aceste spaţii ar urma să fie permis doar cu puţin timp înainte de startul meciului propriu. Capii de serie ar urma să fie avantajaţi, oferindu-li-se câte o secţiune nefolosită din zona de ospitalitate a arenei Arthur Ashe.

* Disputarea partidelor fără spectatori. Organizatorii vor totuşi să folosească arenele principale, chiar dacă vor fi goale, având în vedere faptul că Arthur Ashe Stadium şi Louis Armstrong Stadium dispun de acoperişuri retractabile, care asigură disputarea meciurilor şi dacă plouă.

* Atmosferă suprapusă digital pentru transmisiunile tv, pe modelul folosit în Bundesliga.



„Ne concentrăm în proporţie de 150% pentru a găzdui în siguranţă US Openul la New York, conform programării iniţiale. Numai la asta mă gândesc când mă trezesc. La fel fac şi toţi cei din echipă. Locaţii alternative, date alternative - suntem obligaţi să analizăm şi aceste variante, dar nu este un proiect care să prindă rădăcini“, a declarat Allaster, fost CEO al WTA. Aceasta a mai spus că, deşi sportul mondial a validat ajustări de regulament pentru a preveni la reluare posibilele accidentări din cauza discontinuităţii pregătirii, US Open-ul nu va propune abolirea, fie ea temporară, a sistemului de joc „cel mai bun din cinci seturi“ specific tabloului masculin. În schimb, dacă sportivii o vor solicita, americanii vor analiza implimentarea sistemului de joc „cel mai bun din trei seturi“.

Potrivit „New York Times“, ediţia 2020 a turneului de la US Open nu va include însă sub nicio formă întreceri pentru juniori sau tradiţionalele demonstrative ale veteranilor, o decizie urmând a fi luată în ceea ce priveşte competiţia în scaun rulant. De asemenea, s-ar putea renunţa şi la calificări.



850.000 de fani au fost prezenţi la US Open 2019





Este din ce în ce mai puţin probabil ca turneul să se joace cu spectatori. Adică: zero încasări din bilete, zero încasări din servicii de ospitalitate, reducerea încasărilor din sponsorizări. Dar, drepturile tv şi sponsorizările rămase sunt suficiente pentru a face turneul sustenabil.

Lew Sherr, responsabil USTA pe probleme de buget







10 iunie este data la care ATP a convocat o videoconferinţă cu jucătorii pentru a stabili soarta sezonului, anunţă „Marca“.