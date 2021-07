Universitatea Craiova a învins FC Argeş, scor 1-0, în prima etapă a Ligii 1

Tehnicianul echipei FC Argeş, Andrei Prepeliţă, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Craiova, pierdut cu scorul de 0-1, că în ciuda rezultatului formaţia sa a arătat bine.

"Am făcut cred că o singură greşeală în defensivă şi am primit gol. Este o înfrângere, dar mă bucur să îi văd pe băieţi aşa, că se bat de la egal la egal. Avem premise bune pentru mai departe. Am arătat bine. Suferim puţin ca şi soluţii, nu neapărat ca şi joc. (...) Nu discut eu arbitrajul. Au fost mici ciupituri, aşa”, a spus Prepeliţă.