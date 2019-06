Tousart, mijlocaşul echipei Franţei: „Ar fi o greşeală să jucăm la egal cu România” Ce a declarat antrenorul 'cocoşului galic'

Mijlocaşul lui Lyon, Loucas Tousart a declarat la întâlnirea cu reprezentanţii presei că echipa sa nu s-ar mulţumi cu un egal: “Nu am jucat cum ne-am droit în primele două meciuri. Am suferit mult în partida cu Croaţia, trebuie să ne recuperăm şi să fim în cea mai bună formă. Nu ne mulţumim cu egal în faţa României, noi trebuie să câştigăm grupa! Nimic nu e sigur în fotbal, iar dacă jucăm la egal şi primim gol în ultimele minute, riscăm să fim eliminaţi. Ar fi o greşeală să jucăm la egal”, a spus fotbalistul.



Selecţionerul Franţei U21, Sylvain Ripoll (foto), prezent şi el la conferinţa de presă, a vorbit înn termeni elogioşi la adresa echipei noastre. “Pentru mine, România nu este o surpriză, e o confirmare! Am văzut multe din meciurile lor, au avut cea mai bună apărare, acum au demonstrat că sunt şi foarte ofensivi. Cea mai mare ameninţare cred că e Ianis Hagi, jucător cu multă calitate care loveşte mingea bine cu ambele picioare. Vor fi mulţi români în tribune, când mă uitam la meciurile lor de aici vedeam mult galben şi nu era de la soare. Vor fi o prezenţă benefică, ne dorim să jucăm cu un stadion plin”, a spus antrenorul, citat de frf.ro



Meciul România-Franţa de mâine, ora 22:00 a României, în direct pe TVR şi Radio România Actualităţi, va fi condus de o brigadă bulgară, cu Georgi Kabakov la centru, ajutat de asistenţii Martin Margaritov şi Divan Valkov. Al patrulea oficial este scoţianul Bobby Maden, cel care a fost la centru la România-Croaţia 4-1.

