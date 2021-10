Super lovitură pentru Transylvania Open: Locul 6 WTA şi dublă câştigătoare de Grand Slam vine la Cluj VIDEO

Organizatorii Transylvania Open au anunţat că Garbine Muguruza (28 de ani, locul 6 WTA) a primit un wildcard şi va fi prezentă pe tabloul de concurs la competiţia programată să se desfăşoare în perioada 25-31 octombrie.

Sportiva din Spania, dublă câştigătoare de Grand Slam (Roland Garros 2016 şi Wimbledon 2017) va fi favorita numărul numărul 1 a turneului de la Cluj-Napoca.

Pe lângă Simona Halep, fost lider mondial WTA şi cea mai bună jucătoare a României din toate timpurile, şi a revelaţiei circuitului feminin din acest sezon, Emma Răducanu (22 WTA), la turneul de la Cluj şi-au mai confirmat prezenţa jucătoare precum Elise Mertens (18 WTA), Anett Kontaveit (23 WTA) şi Paula Badosa (27 WTA).

Ready for one more surprise?



Garbine Muguruza is coming to Transylvania Open! 🥰



We can’t wait to see you in Cluj, @GarbiMuguruza ⭐️#TO2021 pic.twitter.com/SwlylEeGqW