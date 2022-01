Sorana Cîrstea, prima reacţie după calificarea în optimi la Australian Open: „A fost ca un joc de şah”

Sportiva şi-a egalat astfel cel mai bun rezultat din carieră la Melbourne: a mai reuşit să ajungă această fază în 2017. Jucătoarea de 31 de ani a oferit prima reacţie după victoria cu Pavlyuchenkova chiar pe teren:

„Cu siguranţă m-am simţit minunat, am simţit sprijinul vostru. Vă mulţumesc pentru că aţi stat atât de târziu, nu ştiu ce oră este, dar ştiu că este târziu. E frumos să revin în optimi la un turneu de Grand Slam, nu prea sunt atentă la statistici, nu prea îmi pasă atât de mult de acest lucru. Încerc să mă concentrez pe mine, pe ceea ce am de făcut pe teren, ca şi cum e turul 1. Alte lucruri nu contează. A fost ca un joc de şah, eu şi Anastasia (n.r. Pavlyuchenkova) ne cunoaştem foarte bine, ne ştim de foarte mult timp. Azi mă simt foarte recunoscătoare şi norocoasă că am putut să câştig acest meci, pentru că a fost un adversar foarte, foarte dificil. Mulţumesc pentru sprijin încă o dată.", a declarat Sorana Cîrstea, după meci, potrivit digisport