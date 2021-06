Sorana Cîrstea, după calificarea în optimi la Roland Garros: "Şi Daria a jucat foarte bine. A fost un meci de înaltă calitate"

Sorana Cîrstea a reuşit să se califice în optimile de finală de la Roland Garros, turneu la care în 2009 ajungea până în sferturi.

"A fost cel mai bun meci făcut până acum la Roland Garros. Un meci foarte bun din partea mea, controlat de la început până la sfârşit, un meci solid. Cred că scorul nu este atât de corect, pentru că şi Daria a jucat foarte bine, a fost un meci de înaltă calitate. Simţeam că, dacă o las, poate să mă încurce foarte uşor. Am reuşit să fiu agresivă, am reuşit să fiu în control, iar pentru mine este o bucurie. Nu mai văd meciurile ca pe un tur 2, tur 3, pur şi simplu este un meci de tenis de care mă bucur la maximum. Nu mai joc cu atâta presiune, cred că am făcut un progres din acest punct de vedere”, a spus Sorana Cîrstea, conform Eurosport.

"Înainte nu îmi plăcea să joc pe zgură"

Când am început din nou să joc pe zgură, după Miami, am zis că nu-mi place deloc această suprafaţă. Anul trecut m-am antrenat mai mult pe hard şi am jucat doar două turnee pe zgură, Parma şi Roland Garros, unde nu am adunat prea multe victorii. Iar atunci când m-am întors pe ea, am avut acest sentiment.

Sorana: "Pandemia mi-a schimbat viaţa într-un mod bun. Nu mai joc cu atâta presiune"

Am spus-o de mai multe ori, pandemia mi-a schimbat viaţa într-un mod bun. Văd lucrurile diferit, sunt mai matură. O iau pas cu pas, nu mă gândesc prea mult la viitor şi mă bucur de momentul actual pentru că nu ştii ce-ţi va aduce ziua de mâine. Cred că această nouă mentalitate funcţionează pentru mine şi mă face să mă bucur de ziua de azi mai mult şi să fiu prezentă în fiecare moment.

Am început să privesc tenisul dintr-un alt unghi, air asta mă face să nu mai fiu atât de stresată, nici prea entuziastă, mă bucur de luptă, îmi doresc să am parte de meciuri tari pentru a-mi demonstra cât puternică sunt.

Mereu am simţit că Roland Garros este special. Am avut parte de câteva întâlniri cu jucătoare puternice în turul al treilea, ele devenind apoi campioane, Na Li sau Serena, aşa că el înseamnă mai mult decât acel sfert de finală.