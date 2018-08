VIDEO Simona Halep s-a retras de la New Haven: care e explicaţia oficială

Simona Halep s-a retras de la Connecticut Open, turneul de la New Haven programat în această săptămână, chiar înainte de US Open.

După finalele jucate la Montreal şi Cincinnati, acest anunţ al Simonei era logic.

Ea a invocat dureri la piciorul drept, dar a precizat că e vorba şi de oboseala acumulată.

"Bună tuturor, sunt Simona! Îmi pare foarte rau să vă spun că nu mai pot juca aici. Am vrut foarte mult să joc aici şi am vazut că mulţi fani şi-au luat bilete pentru a mă urmări. Îmi pare rau, dar tendonul lui Ahile îmi pune din nou probleme şi trebuie să mă odihnesc. Am avut foarte multe meciuri saptamanile acestea şi a fost greu. Ne revedem la anul! Toate cele bune!", a fost mesajul româncei.

"Din păcate, numărul 1 mondial, Simona Halep, s-a retras de la Connecticut Open din cauza unei accidentări la tendonul lui ahile de la piciorul drept. Fă-te bine repede, Simona! Sperăm să te revedem aici la New Haven in 2019", au scris organizatorii turneului pe Twitter.

Simona Halep ar fi jucat în turul al doilea împotriva italiencei Camila Giorgi, care a trecut de Ana Bogdan în primul tur de la New Haven.