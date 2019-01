Simona Halep şi Marius Copil vor juca împreună un meci de gală. Când are loc evenimentul şi cine vor fi adversarii

Simona Halep şi Marius Copil vor juca, pe 15 iunie, într-un meci demonstrativ, la Cluj, împotriva italienilor Flavia Pennetta şi Fabio Fognini. Confruntările vor avea loc în cadrul evenimentului Sports Festival, organizat la Cluj-Napoca în perioada 13-16 iunie.

În cadrul Sports Festival, România va întâlni Italia în trei meciuri demonstrative de tenis, la simplu feminin (Simona Halep vs. Flavia Pennetta), simplu masculin (Marius Copil vs. Fabio Fognini) şi la dublu mixt (Simona Halep şi Marius Copil vs. Flavia Pennetta şi Fabio Fognini).

Biletele pentru meciul de tenis se pun în vânzare marţi. Primele 2.000 de bilete vor fi disponibile la preţuri speciale de Early Bird: 40 RON categoria III, 80 RON categoria II şi 120 RON categoria I. După epuizarea primelor 2.000 de bilete, preţul biletelor va creşte, respectiv: 60 RON categoria III, 100 RON categoria II şi 160 RON categoria I.

Sports Festival va continua în 2019 seria evenimentelor cu meciul aniversar al Universităţii Cluj care anul acesta împlineşte 100 de ani de la înfiinţare.

