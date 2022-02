Simona Halep dezvăluie de ce şi-a concediat antrenorii. Ce decizie neaşteptată a luat

Simona Halep a explicat că a decis să-i demită pe cei doi antrenori pentru că a considerat că astfel poate progresa mai mult.

Mai mult, Simona Halep a transmis că a decis să nu caute un alt antrenor, ci doreşte să lucreze singură, pentru a-şi „asuma responsabilitatea” şi a se dezvolta.

„Confirm că m-am despărţit de domnul Marcu şi de domnul Dobre, dar n-aş vrea să discut de ce am ales aşa. Nu ne-am certat. Nimic de genul acesta. Suntem şi rămânem în continuare prieteni. Aşa am simţit eu că e mai bine pentru mine. Nu am antrenor şi nu caut în momentul acesta. E o perioadă în care vreau să-mi asum responsabilitatea şi să mă dezvolt ca persoană”, a spus Simona Halep, pentru Treizecizero.ro.

În ultimele zile, presa din Polonia a scris să Simona Halep va lucra alături de Piotr Sierzputowski, fostul antrenor al Igăi Swiatek, dar românca spune că nu e adevărat, relatează Digi Sport

„E fals cu antrenorul polonez, niciodată nu am vorbit cu el”, a transmis Simona Halep.