Simona Halep, aspră cu ea, după eliminarea de la Wimbledon: „Am abordat meciul neprofesionist“

Simona a pierdut cu 6-3, 4-6, 5-7, după ce a avut o minge de meci şi pleacă acasă după prima săptămână. Vizibil afectată de eliminare, Halep a declarat la conferinţa de presă că a avut probleme."Ştiam că e o jucătoare care mixează ritmul, mi-a fost greu să joc împotriva ei pe iarbă. Totuşi am avut 5-2 şi minge de meci, dar lucrurile nu au mers în direcţia mea. Ea a meritat să câştige pentru că a făcut mult mai multe lucruri bune pe teren decât mine. Deocamdată nu pot juca cel mai bun tenis al meu la Wimbledon, dar sper ca în următorii ani să-mi îmbunătăţesc jocul şi să obţin un rezultat mai bun.

Ca joc am fost bine, am dat tot ce am avut, am luptat până la capăt dar din punct de vedere al stării nu am fost prea pozitivă. Am avut o atitudine neprofesionistă. Am vorbit prea mult, poate pentru că sunt foarte obosită, nu am reuşit să fiu concentrată pe fiecare minge. Nu vreau să-mi găsesc scuze, încă sunt tristă. Am fost în faţă, dar nu am reuşit să închid meciul. Nu sunt dură cu mine, ci doar realistă şi onestă cu mine. Accept că am avut o atitudine neprofesionistă", a declarat Simona Halep..

In ciuda acestui rezultat, Simona Halep va rămâne numărul 1 mondial şi după terminarea turneului de la Wimbledon.