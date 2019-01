Sfâşiat de durere: declaraţie emoţionantă a lui Petre Cozma la aflarea morţii fostului canotor Tudor Simionov

Marian Cozma a plecat de la Dinamo în 2006, semnând cu formaţia maghiară, Veszprem. Din păcate, aici şi-a găsit sfârşitul după o crimă terifiantă. Acum, un alt fost dinamovist, canotorul Tudor Simionov a fost ucis cu sânge rece departe de casă.





Cei de la prosport.ro au luat legătura cu Petre Cozma şi l-au întrebat despre această tragedie care a amintit de dispariţia fostului handbalist.





„Plecăm de aici ca să fie mai bine, şi uite, te întorci în patru şipci ca fi-miu şi ca băiatul ăsta, la 33 de ani. Crede-mă, am plâns în hohote. Sunt trecut prin ele, asta este. Săracul... Dumnezeu să-l ierte. Să dea Dumnezeu să dea putere familiei. E criminal! Eu exact în pielea părinţilor lui Tudor am fost. M-am văzut pe mine, când am luat repede avionul, am fugit în Ungaria”, a spus Petre Cozma pentru prosport.ro.