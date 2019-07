Scandalul ia proporţii la Dinamo. Prunea, ameninţat de Rednic cu tribunalul: „Nu credeam că este şi prost“

Ameninţarea lui Rednic vine pe fondul declaraţiilor fostului portar a echipei naţionale conform cărora antrenorul şi fiica lui ar fi "căpuşat clubul".





”Am fost atacat, nepermis şi o să-l dau în judecată. Zicea că are probe, chiar îl rog să vină. Eu aveam o impresie despre Prunea, dar nu credeam că este şi prost! Este chiar prost şi-l expun cei de acolo. Biroul său este la 10 metri de contabilitate. Să se ducă si să întrebe câţi bani a încasat firma fiicei mele. El vorbeşte de sute de mii comisioane. La Dinamo nu te poţi c**a de foame şi el vorbeşte de sute de mii comisioane. La Matic s-au dat comisoane în patru tranşe. Tot la contabilitate să vadă cum am renunţat la salariu. Credeţi că am împrumutat clubul că-mi era drag Negoiţă? Nu, pentru că nu aveam bani să plătim salarii. Şi, decât să ne împrumtăm ca alţii pe la Gigi Becali sau pe la banci, am zis să ajut clubul”, a declarat Rednic la Digi Sport Matinal.



Rednic a vorbit şi despre relaţia pe care o are suporterii dinamovişti. ”Domnul să vină să probeze, să vină cu martori. Legătura cu suporterii e una bazată pe respect. Eu pot să cumpăr suporterii lui Dinamo? El a trecut degeaba pe la Dinamo. Ăstia sunt suporteri, nu poţi să-i judeci tu. Negoiţă asta vrea, a încercat cu Dănciulescu, dar el are coloană şi l-au găsit pe Prunea, gură mare”, a mai spus Rednic.



Îl va da în judecată pe Florin Prunea



Mircea Rednic susţine că Florin Prunea încasează bani mulţi de la Dinamo şi e convins că acesta va plăti pentru acuzaţiile făcute. Antrenorul îl va da în judecată pe actualul manager al ”câinilor”. ”Stai, Florine, adu sponsor. Tu, cât iei pe lună? Atât a luat fiica-mea în 8 luni! Pe hârtii, nu cu vrăjeli. Da, domnu’ Prunea! Şi, tu, cei ai făcut? Că doar ieşi şi acuzi. Îl voi da in judecată. Să vină cu dovezile alea, abia îl aştept! Plăteşti, domnul Prunea! E prostuţ băiatul. Să vină cu dovezi la ce a zis. Impostor, căpuşar, acuzaţii care n-au nicio acoperire!”, a încheiat Rednic.

