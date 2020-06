Sălile de fitness se redeschid: Regula discriminatorie a căzut, cea a nespălării a rămas!

Concret, în mai toate ţările civilizate din lume, sălile de sport, acele gym-uri destinate sportivilor amatori, s-au redeschis după primele etape ale relaxărilor.

În SUA, chiar în prima etapă şi, mai aproape de noi, în Ungaria, încă de la 4 mai, după cum „Adevărul“ a scris aici.

În România însă, abia la conferinţa de presă susţinută la începutul săptămânii, preşedintele Klaus Iohannis a făcut o prima referire la redeschiderea sălilor de sport. Iar asta în condiţiile în care ele şi-au oprit activitatea la 18 martie! Între acel moment şi discursul lui Iohannis, s-a vorbit, în mod repetat, despre redeschiderea mall-urilor, despre restaurante şi terase, hoteluri şi casino-uri, însă subiectul sălilor de sport a fost, pur şi simplu, printre ultimele aflate pe lista priorităţilor.

Astăzi însă, într-un final, am aflat în ce condiţii sălile îşi vor redeschide porţile, după 15 iunie.

O veste bună e că o propunere discriminatorie, care ar fi scos din ecuaţie jumătate dintre abonaţi, a căzut. Vorbim despre redeschiderea sălilor, fără clasele de aerobic! Pe lângă faptul că era o măsură discriminatoarie, ea n-avea nici vreo logică, nefiind clar de ce poţi să „tragi de fiare“, să lucrezi la aparate, dar ar fi periculos să faci Spinning, de pildă.

Vestea proastă e că, aşa cum „Adevărul“ a scris aici, a rămas în vigoare propunerea absurdă de a închide zona duşurilor! Drept urmare, într-o perioadă în care se pune un accent atât de mare pe normele de igienă personală, vom merge la sală şi vom pleca de acolo nespălaţi, transpiraţi după efort.

Aceste decizii au fost confirmate de ministrul Sporturilor, Ionuţ Stroe, într-o intervenţie la Digi 24.

Ce a spus Ionuţ Stroe?

*Sunt foarte multe reguli cu care suntem familiarizaţi cei care mergem la sală. De data aceasta sunt mai riguroase. Prima dintre ele este accesul, care trebuie realizat numai în baza unor programări, trebuie să-ţi faci programarea telefonic sau online.

*Avem o suprafaţă a sălii pe care o împărţim la 7 metri pătraţi alocaţi fiecărei persoane, de unde ne rezultă numărul maxim de participanţi în acelaşi timp la sală.

*Triajul epidemiologic este obligatoriu, trebuie realizat de cel care administrează sala, termometrizarea persoanelor care vin la sală este, de asemenea, obligatorie, la fel repartizarea şi alocarea fiecărui participant la activitatea de fitness.

*Se va lucra în regim individual pe o suprafaţă de 7 metri pătraţi.

*În şedinţa pe care am avut-o cu INSP, am socotiti necesar a fi permisă şi prezenţa în spaţiile de vestiare, mai puţin la duşuri. Chiar dacă suprafaţa este una mică, în raport cu suprafaţa de activitate sportivă, am socotit că, în mod organizat, pe rând şi controlat, cei care îşi doresc acces la vestiare o pot face, urmând ca numărul celor care intră în acelaşi timp în vestiar să fie limitat de suprafaţa împărţită la cei 4 metri pătraţi alocaţi fiecărei persoane.

*De asemenea, spaţiile destinate activităţii colective în grup, de antrenament, gen zumba, gen kangoo jump, aerobic, vor funcţiona după regula alocării unei suprafeţe d 10 metri pătraţi fiecărui participant, deoarece activitatea fizică în aceste săli de aerobic este mult mai intensă, respraţia este altfel, mişcarea fiecărui participant este mult mai amplă şi riscul epidemiologic creşte.

*Avem 10 metri pentru aerobic, 7 metri pentru lucrul la aparate şi patru metri în zona vestiarelor, unde ne schimbăm.

*Duşurile, deocamdată, am spus că este bine să nu le folosim, cel puţin în primele două, trei săptămâni, pentru a evalua cât mai corect dacă măsurile de relaxare pe care le propunem acum funcţionează.

*Pentru cei care folosesc aparate de aer condiţionat cu recirculare va fi necesară nebulizarea acestor săli. Cel şuţin o zi pe săptămână ar trebui rezervată pentru acest procedeu de dezinfectare.

* Obligaţia fiecărui adminsitrator de sală va fi de a asigura materialele de protecţie şi de dezinfectare, acele dispensere cu soluţii dezinfectante şi acele şerveţele.

*De asemenea, participanţii la activitatea de fitness trebuie să vină de acasă cu prosop, pentru a-l utliza şi proteja şi pentru a dezinfecta şi ei, la rândul lor, aparatele înainte şi după utilizare.

*Nu este numai obligaţia adminsitratorului, ci şi obligaţia participanţilor de a dezinfecta aparatele, de a folosi soluţii, de a folosi masca.

*Masca, într-adevăr, nu e recomandat să o folosim în timpul efortului fizic, dacă sunt persoane care vor să o folosească, nu e niciun fel de problemă, dar este o obligaţie să o foloseşti în zona spaţiilor comune, în zona recepţiei, până la intrarea în sală este bine să porţi masca.

