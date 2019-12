Ronaldo, gest de neînţeles: Ce a făcut portughezul în seara în care Messi l-a depăşit la „Baloane de Aur“

Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi şi-au făcut un obieci extrem de urât! În ultimii ani, când unul dintre ei urma să primească o distincţie, celălalt a lipsit de la eveniment.

În acest an, cum Messi a câştigat atât trofeul acordat de FIFA celui mai bun fotbalist din 2019, cât şi Balonul de Aur în ancheta „France Football“, i-a venit rândul lui Ronaldo să stea departe de cele două evenimente. Iar la Gala FIFA, gestul său a fost atât de urât, încât organizatorii acţuinii nici măcar nu i-au pomenit numele pentru a-l pedepsi!

Luni seară, Ronaldo măcar a avut o scuză, cât de cât plauzibilă, pentru că a lipsit de la ceremonia acordării Balonului de Aur. El s-a dus la Milano, acolo unde a primit trofeul pentru cel mai bun fotbalist din Serie A în sezonul trecut în ceremonia organizată pentru Gala Fotbalului Italian.

Doar că, inclusiv aici, Ronaldo a avut un comportament bizar! Potrivit Digi Sport, jurnalistul italian, Tancredi Palmeri, a scris pe Twitter despre faptul că, în loc să vină în sala unde s-a ţinut gala, starul lui Juventus a aşteptat în maşina personală şi, când a trebuit să primească trofeul, a venit pe scenă, însoţit de garzile sale de corp!

UNBELIEVABLE!

Cristiano Ronaldo waited in his car for the moment in which he had to be awarded MVP Serie A award!

Then when the time came, he finally get out to enter the theatre, while his bodyguards pointed torchlights to cameras! https://t.co/8A51G9Tatp