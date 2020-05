România, subiect de dezbatere în Austria: „O ţară săracă! Am trăit într-un oraş urât, ca în carantină!“

România a făcut progrese mari în ultimii ani, din toate punctele de vedere, şi, chiar dacă în unele momente suntem tentaţi să vedem jumătatea goală a paharului, adevărul e că aici se trăieşte mult mai bine, comparativ cu alte locuri de pe această planetă.

Din păcate, chiar şi acum sunt oameni care pun lupa pe aspectele negative, ignorând părţile bune. O astfel de abordare a avut portarul austriac Martin Fraisl (27 de ani), cel care, în sezonul 2018-2019 a jucat la FC Botoşani, adunând 15 prezenţe în Liga I. Acest episod l-a ajutat pe Fraisl, care, ulterior, a prins un contract la gruparea din 2. Bundesliga, SV Sandhausen, unde, în acest moment, e titularul postului de portar.

Chiar dacă episodul Botoşani i-a ajutat cariera, goalkeeper-ul de 27 de ani a vorbit urât despre România într-un interviu acordat pentru site-ul laola.at din Austria.

Ce a spus Martin Fraisl?

*Am stat un an ca şi cum aş fi fost în carantină. Stăteam la hotel şi doar jucam fotbal. Oraşul era urât! Dar pe de altă parte mi-am dat seama de cât de bine ne e în Austria sau Germania.

*Am venit într-o ţară săracă, în care un profesor câştigă 250 de euro pe lună. Preţurile din magazine sunt mult mai mici ca în Austria. Am întâlnit o grămadă de oameni nemulţumiţi. Starea de spirit a lor nu e una bună. Asta m-a ajutat să fiu recunoscător pentru ce am.

Contrazis de un conaţional: „M-am enervat teribil!“

Ironia sorţii face ca, în acest moment, la Botoşani să mai fie un austriac, tot portar, Hidajet Hankič (25 de ani). Acesta a bifat 10 meciuri de Liga I în acest sezon şi, contactat de gsp.ro, a criticat atitudinea conaţionalului său care, între timp, a plecat din România.

Iată ce a spus Hidajet Hankič:

*Am văzut interviul şi m-am enervat teribil. Nu pot înţelege asta pentru că, din punctul meu de vedere, sunt nişte nonsensuri. Cred că trebuia să dea dovadă de mai multă atenţie când vorbeşte despre ţara şi oraşul care l-au ajutat să facă un important pas în cariera lui, acela de a se transfera în 2.Bundesliga. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar pot spune că ar trebui să fie mândru că a jucat pentru FC Botoşani în prima ligă din România.

*Eu trăiesc la Botoşani împreună cu familia mea, soţia şi fetiţa noastră şi, vă spun cu mâna pe inimă, că mă simt foarte bine aici. Pot să-mi imaginez că aş trăi următorii zece ani în România şi copiii mei să meargă la şcoală aici. Am trăit înainte în Innsbruck, dar soţia mea mi-a spus că niciodată nu s-a simţit atât de bine ca aici, unde avem o atmosferă foarte caldă, familială.

*Avem o mulţime de prieteni aici şi ne simţim ca acasă. Aş vrea ca prin reacţia mea să deschid ochii şi altor oameni despre cât de frumoasă e România în realitate. Sunt mândru că am luat decizia de a veni şi de a juca pentru Botoşani.

