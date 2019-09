Reacţii după eliminarea surprinzătoarea a lui FC Viitorul din Cupa României: „Este o zi neagră în istoria acestui club”

Surpriză în Cupa României! Deţinătoarea trofeului, eliminată de o formaţie de Liga a III-a

„Suntem foarte dezamăgiţi. Din păcate, am jucat foarte slab azi, nu ne-a ieşit nimic, îmi e greu să găsesc cuvinte, nu am avut atitudine - am pierdut. În fotbal, dacă nu eşti conectat şi nu ai atitudine, se întâmplă astfel de lucruri", a declarat fundaşul Bogdan Ţîru, despre prestaţia echipei sale, FC Viitorul.

„Este o zi neagră în istoria acestui club, învăţat cu performanţa. Nu-mi vine să cred, am jucat foarte, foarte, prost, azi. Nu înţeleg ce s-a întâmplat, nu l-am tratat de sus (n.r. meciul)”, a completat mijlocaşul Cosmin Matei pentru DigiSport.

