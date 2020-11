Rădoi a dat cărţile pe faţă: De ce a renunţat la trei jucători care au 96 de selecţii împreună

Ultimul a marcat de două ori în weekend, devenind primul străin din campionatul bulgar cu 100 de goluri.





Rădoi a explicat de ce aceşti jucători, cu 96 de selecţii împreună, nu se regăsesc în lotul de acum.





„Înainte de aceste meciuri, a fost o discuţie între Keşeru şi medicul nostru, i-a spus că ar părea că are o leziune fibrilară pe muşchiul aductor. Noi trebuia să trimitem, lista convocaţilor, n-am putut aştepta să vedem dacă va evolua apoi. Stanciu are o situaţie familială pe care noi am înţeles-o, legată de naşterea primului copil. Mitriţă, în momentul de faţă, e urmărit de noi în Arabia Saudită, dar asta a fost decizia noastră acum. Cine absentează o dată, nu înseamnă că nu mai vine la echipa naţională“, a spus Rădoi.

Acesta a fost nevoit să facă patru schimbări în lista iniţială, după ce i-a pierdut pe Bancu (Craiova), Bălaşa (Craiova), Chiricheş (Sassuolo) şi Cojocaru (Viitorul) din motive medicale. În locul acestora, au fost chemaţi Ganea (Aris Salonic), Mitrea (Jagiellonia), Manea (CFR Cluj) şi Bălgrădean (CFR Cluj).





Programul echipelor naţionale din luna noiembrie *Mâine: România – Belarus (amical) – 19.00 (Pro X), Ilie Oană, Ploieşti *15 noiembrie: România – Norvegia (Liga Naţiunilor) – 21.45, Arena Naţională, Bucureşti *17 noiembrie: România U21 – Danemarca U21 (Preliminarii Euro 2021) – 20.30, Ilie Oană, Ploieşti *18 noiembrie: Irlanda de Nord – România (Liga Naţiunilor) – 21.45, Windsor Park, Belfast Lotul echipei naţionale Portari: Ciprian Tătăruşanu (AC Milan/Italia, 72/0), David Lazar (Astra Giurgiu, 0/0), Cristian Bălgrădean (CFR Cluj, 1/0); Fundaşi: Cristian Ganea (Aris Salonic, 5/0) Valentin Creţu (FCSB, 0/0), Vasile Mogoş (Chievo Verona/Italia, 1/0), Iulian Cristea (FCSB, 1/0), Bogdan Ţîru (Jagiellonia/Polonia, 2/0), Ionuţ Nedelcearu (AEK Atena/Grecia, 11/0), Alin Toşca (Gaziantep F.K./Turcia, 21/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 10/1), Mario Camora (CFR Cluj, 1/0), Bogdan Mitrea (Sepsi OSK Sf. Gheorghe 0/0); Mijlocaşi: Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 23/1), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 42/6), Alexandru Băluţă (Akademia Puskas/Ungaria, 5/1), Erik Bicfalvi (FC Ural/Rusia, 4/0), Dan Nistor (Universitatea Craiova, 4/0), Alexandru Albu (UTA Arad, 0/0), Dennis Man (FCSB, 4/1), Florin Tănase (FCSB, 3/0);