Rădoi, categoric: A anunţat următorul obiectiv al României după eşecul cu Germania

România a pierdut la limită cu Germania, scor 0-1, însă, în realitate, fără intervenţiile portarului Niţă, scorul ar fi fost mai mare. În plus, nemţii au jucat relaxat şi s-au mulţumit să ne ia mingea.





În ciuda eşecului, Mirel Rădoi s-a arătat încrezător că România va reveni din Armenia (meciul e programat pentru miercuri, de la ora 19.00, Pro TV) cu toate punctele. Iar asta în ciuda faptului că, după două runde, armenii sunt peste noi în clasament.





Ce a spus Mirel Rădoi la Pro TV?





*Mi-e greu să şi explic foarte concret, mă încearcă sentimente diferite. Nu ştiu dacă să mă bucur pentru repriza a doua sau să stau şi să mă gândesc cum am primit golul şi ocaziile Germaniei. Îmi pare rău pentru golul primit, trebuia să judecăm altfel, ştiam că în momentul când aduc mingea în zonă centrală încearcă să verticalizeze imediat. Din lateral intrau în zonă centrală şi atacau profunzime. am avut atitudine, am încercat să jucăm de la egal la egal cu Germania. Am avut câteva situaţii, va trebui să menţinem acelaşi spirit şi să ne întoarcem cu 3 puncte din Armenia.





*S-a văzut din intensitatea paselor şi controlul mingii foarte lejer. Pe noi, în seara asta, n-aş putea spune că ne-a surprins, dar ne-au uimit cât de lejer pasau, accelerau.





*Noi, cei din staff, suntem primii care îşi reproşează, începând de la primul 11, schimbări, unde am făcut pressing, cine să construiască, cine să iasă cu mingea la picior. Avem foarte multe lucruri de corectat. Ne putem considera primii vinovaţi mereu la înfrângere.





*Am înfruntat jucători care costă aproape 1 miliard. Nu cred că diferenţa pe care o arată transfermarkt s-a arătat pe teren, chiar dacă Germania a avut ocazii mari. Cu puţin noroc, puteam spera la un punct, care nu ştiu dacă era meritat pe toată durata celor 90 de minute.





Preliminarii CM 2022, grupa J, duminică România - Germania 0-1 Macedonia de Nord - Liechtenstein 5-0 Armenia - Islanda 2-0

Clasament 1. Germania 2 2 0 0 4-0 6

1. Germania 2 2 0 0 4-0 6 2. Armenia 2 2 0 0 3-0 6

3. Macedonia 2 1 0 1 7-3 3

4. România 2 1 0 1 3-3 3

5. Islanda 2 0 0 2 0-5 0

6. Liechtenstein 2 0 0 2 0-6 0 *Se califică direct la turneul final câştigătoarea din fiecare grupă. Ocupantele locurilor secunde, zece la număr, alături de două naţionale venite din Liga Naţiunilor, vor merge la baraj. Aceste 12 echipe se vor lupta pentru ultimele 3 locuri disponibile pentru Europa la CM 2022.



Următoarea etapă (miercuri): Armenia - România (19.00, Pro TV)

Armenia - România (19.00, Pro TV) Germania - Macedonia de Nord (21.45)

Liechtenstein - Islanda (21.45)



