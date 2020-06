Probleme pentru Djokovici! Sârbul a intrat în contact cu un baschetbalist confirmat cu coronavirus

Sârbii au demonstrat săptămâna trecută că au învins teama de coronavirus. După ce semifinala din Cupa Serbiei, dintre Partizan Belgrad şi Steaua Roşie Belgrad, s-a disputat ca în zilele bune, cu 16.000 de fani ai fotbalului pe stadion, în weekend a fost rândul tenisului să declanşeze fiesta, datorită eforturilor lui Novak Djokovici. Însă în acest moment, felul în care s-a expus îl poate costa pe campionul de la Australian Open. Întreg evenimentul din Belgrad a fost organizat ignorând orice recomandare legată de distanţarea socială, Djokovici a avut grijă ca jucătorii invitaţi de el să se simtă ca acasă, i-a primit împreună cu soţia sa Jelena, momentele artistice au completat spectacolul, iar Novak a fost de fiecare dată în centrul acţiunii. În acelaşi timp, Djokovici şi-a făcut timp pentru a participa şi la un meci demonstrativ de baschet în onoarea legendarului antrenor sârb, Dejan Milojevic.

Aici încep problemele pentru Novak Djokovici. Presa din Serbia, preluată de mass-media internaţională, a dezvăluit faptul că la respectivul meci de baschet Novak Djokovici a intrat în contact direct cu Nikola Jankovici, baschetbalistul fiind între timp testat pozitiv cu coronavirus. Jankovici era însă asimptomatic, astfel încât a fost testat relativ târziu.

Djokovici este acuzat acum direct de către publicaţia Essentially Sport de iresponsabilitate. Jurnaliştii americani spun că sârbul nu oferă deloc un model responsabil, prin felul în care şi-a pus în scenă evenimentul, în ciuda faptului că organizatorii de la US Open, Roland Garros, ba chiar şi cei de la Australian Open - pentru ediţia din 2021, fac planuri de rezervă pentru a-şi ţine turneele cu porţile închise. Djokovici a mai fost luat la ţintă, recent, şi după o serie de afirmaţii controversate, când a susţinut că apa poate fi purificată şi modificată prin emoţiile oamenilor, dar şi că este împotriva vaccinării.

Mai multe voci l-au criticat pe Novak Djokovici în ultimele zile pentru faptul că ar fi transmis mesajul greşit legat de situaţia coronaviruslui. Nu numai că la Adria Tour s-a jucat cu tribune pline, dar oamenii nu au purtat nici măcar măşti. În plus, Djokovici, dar şi ceilalţi jucători prezenţi, au ignorat toate protocoalele gândite de forurile guvernatoare ale sportului-alb: la Adria Tour adversarii s-au îmbrăţişat amical, şi-au strâns mâinile după puncte superbe, au dat autografe fanilor şi au beneficiat de ajutorul copiilor de mingi. Iar la ceremonia de premiere, pe teren s-au adunat cu mic cu mare participanţi, organizatori şi copii de mingi. În plus, „Nole“ s-a lăudat pe reţelele de socializare că a ieşit în oraş la o întâlnire dublă cu Zverev, iar printre activităţi s-a numărat şi o miuţă de fotbal.



2.000 de fani au participat la etapa de la Belgrad a Adria Tour. Organizatorii au dublat numărul biletelor pregătite iniţial, după ce tichetele s-au epuizat în doar câteva ore.

În acest moment, presa din Serbia speculează că Djokovici ar putea fi forţat să intre în izolare, la fel ca şi alţi sportivi prezenţi la meciul de baschet. Între timp, seria sa de meciuri demonstrative de tenis are programat un nou episod la finalul acestei săptămâni, în Croaţia.

Dominic the winner of the 1st Adria Tour, Filip worthy runner-up. A very successful tournament with plenty of nice words from the participants, Nole himself very grateful and emotional that it could take place. Looking forward to next weekend....Zadar, Croatia #NoleFam #AdriaTour pic.twitter.com/5Zz7Asnuoe