Prietena Simonei Halep, Carla Suarez Navarro, aproape a învins cancerul şi vrea să revină pe teren în 2021

„Tratamentul dă roade, e un motiv de mare bucurie. Mai am 3 şedinţe de chimioterapie. Estimez că totul ar trebui să fie gata în luna februarie. Nu mi-a plăcut să îmi iau rămas bun de la tenis în modul acesta. Cu timpul am revenit în sală, am început să ridic greutăţi. O să văd dacă pot să mă calific la Jocurile Olimpice. Mi-ar plăcea să ajung la Tokyo. De asemenea, vreau să joc şi la turneele americane şi asta este. Visul meu este să mai joc trei turnee. Încerc să păşesc pe teren de două, trei ori pe săptămână. De fiecare dată îmi ridic nivelul câte puţin. Asta mă ajută enorm şi la nivel mental, mă duce cu gândul departe de griji, mai ales în aceste vremuri, cu Covid-19”, a povestit Carla Suarez Navarro, conform Tennisuptodate, citat de prosport.ro.

Sportiva, în vârstă de 32 de ani, a fost diagnosticată în 2020 cu o formă de cancer, mai exact cu un limfom Hodgkin. Şi Simona i-a transmis Carlei un mesaj de încurajare, după ce iberica şi-a luat inima în dinţi şi a povestit că trece prin momente grele.

Jucătoarea de tenis din Spania care are o relaţie apropiată cu Simona Halep (29 de ani) a hotărât să revină în circuit în sezonul din 2021! Carla Suarez Navarro nu vrea să pună punct carierei din cauza bolii pe care aproape a învins-o în urma tratamentului din ultimele luni.