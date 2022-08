Popovici, descris superb: A fost comparat cu o figură emblematică a sportului mondial

Până la începutul acestui an, clubul select al românilor emblematici pentru sportul mondial număra câteva vedete uriaşe.

Vorbim despre Nadia Comăneci, regretatul Ivan Patzaichin, Ilie Năstase, Gheorghe Hagi, Simona Halep, Constantina Diţă şi Cristina Neagu. De acum, aici îl putem include şi pe David Popovici. Care, la doar 17 ani, face deja furori la nivel internaţional, fiind la ani-lumină distanţă de rivalii săi în probele de 100 şi 200 de metri liber, în care e deja campion mondial şi european! De fapt, modul autoritar în care sportivul legitimat la CS Dinamo a triumfat, luni, în finala de 100 de metri liber, la Europenele de la Roma, i-a îndemnat pe jurnaliştii de la „L’Equipe“ să tragă o concluzie scurtă: „Popovici e singur pe planeta sa“.

„Popovici e culmea înotătorului pur. Parcă îl vezi, din nou, pe Pieter van den Hoogenband, dar Popovici are ceva în plus. Popovici înoată deasupra apei. În mod normal, eşti sfătuit să înoţi puţin sub linia de plutire. El ignoră această tehnică. Înoată cu un fel de mişcare de orcă, cu cotul înalt, exact ca van den Hoogenband. Dar Popovici e mult mai bun decât olandezul! E mult mai bun la start, la întoarceri şi în munca subacvatică.Popovici va progresa şi mai mult. Recordul său mondial (n.r. – la 100 de metri liber) e deja realizarea sportivă a anului 2022“, a notat jurnalistul belgian, potrivit Eurosport.