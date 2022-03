Poloneza Iga Swiatek scrie istorie! Este de neoprit, are 15 victorii consecutive!

Are doar 20 de ani şi este lider mondial al clasamentului feminin după ce australianca Ash Barty s-a retras din circuit. Dar Iga Swiatek se şi comportă ca o tenismenă clasată pe prima poziţie, joacă la un nivel incredibil şi nu pare să dea nicio şansă adversarelor, indiferent de numele lor sau de nivelul competiţiei.

Până să ajungă la Miami şi înainte să afle că va prima tenismenă din lume, Swiatek a ajuns în semifinale la Adelaide (a pierdut în faţa lui Ash Barty) şi Australian Open (învinsă de Danielle Collins), a câştigat turneele de la Qatar şi Indian Wells, singurul pas greşit fiind făcut la Dubai, unde a fost scoasă de Jelena Ostapenko, încă din optimile de finală.

De atunci, de la confruntarea pierdută la limită cu letona (6-4, 1-6, 6-7), Iga a funcţionat ca un ceas elveţian. A câştigat toate cele 15 partide pe care le-a mai jucat, ultima victorie fiind în „sferturile” de la Miami, unde a trecut cu 6-3, 6-3, de Petra Kvitova. Astfel, poloneza a ajuns la a 27-a victorie din acest an (are doar 3 înfrângeri) şi s-a calificat în cea de-a 5-a semifinală a sezonului (al 3-lea penultim act la rând în turnee de categorie 1000 WTA).

„În toate meciurile încerc să folosesc cât mai mult din încrederea pe care am dobândit-o în acest an. Sunt pe val, simt asta, şi vreau să rămân în starea asta pentru cât mai mult timp. Având atâtea meciuri în picioare, multe dintre ele câştigate, e greu de menţinut nivelul, dar mă bucur că pot juca bine în continuare, că sunt sănătoasă. În meciul cu Petra, am fost atentă tot timpul, mai ales că ea este o jucătoare rapidă. Este o legendă!”, a precizat, la finalul sfertului de finală de la Miami, Swiatek (semifinala de la Miami cu americanca Jessica Pegula, ca de altfel şi cea dintre Naomi Osaka şi Belinda Bencic s-au disputat după închiderea ediţiei). Graţie acestei victorii, poloneza a devenit prima jucătoare din 2017 până în prezent care a reuşit să ajungă în semifinale atât la Indian Wells, cât şi la Miami Open, ultima jucătoare care reuşise această performanţă fiind Karolina Pliskova.

Swaitek a început să joace în turneele WTA în 2016, a terminat pe locul 847, ca mai apoi să urce încet, în 2018 ajungând pe 186. Din octombrie 2020, de când a intrat în top 20, nu a mai căzut sub această limită.