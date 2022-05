Petrea nu a acuzat din prima arbitrajul: Nu ştiu dacă a fost valabil al doilea lor gol. Din păcate nu am gestionat bine finalul de joc

“Am făcut un joc bun, am avut multe ocazii, am ratat foarte mult şi am luat două goluri, pe primul la final de repriză şi al doilea pe această fază din ultimele minute, nu ştiu ce să zic, dacă a fost gol valabil. Asta este situaţia, acum nu mai suntem la mâna noastră. Am avut atitudine, însă se poate întâmpla la fotbal să fie momente de nesincronizare care au cântărit decisiv. Din păcate n-am gestionat bine finalul acesta de joc. Ceea ce le-am atras atenţia înainte de meci s-a întâmplat la golul doi. N-am văzut reluarea, am zut doar o imagine, mi se pare ofsaid. Fiecare partidă pentru noi a fost decisivă. Se poate întâmpla orice la fotbal. O să mă uit la meciul de mâine, de ce să nu mă uit?”, a spus Petrea la posturile care transmit Liga 1.

Formaţia FCSB a remizat, sâmbătă seară, scor 2-2, cu echipa FC Voluntari, într-un meci din etapa a noua, penultima a play-off-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, în care adversarii au egalat pe final. Ca urmare a acestui rezultat, CFR Cluj poate câştiga titlul duminică dacă va învinge Universitatea Craiova.

Partida de sâmbătă, considerată pe teren propriu pentru FC Voluntari, s-a disputat pe Arena Naţională.

Au marcat Cordea ’44 şi Tănase ’71 pentru FCSB, respectiv Nemec ‘45+2 şi Costin ’88 pentru FC Voluntari.