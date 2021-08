O româncă medaliată cu aur la JO 2004 se luptă cu o boală severă! S-a internat în sanatoriu la doar 33 de ani

Fosta sportivă, acum în vârstă de 33 de ani, a dezvăluit că se luptă, de ani buni, cu o depresie severă şi speră ca gestul ei să ajute şi alte persoane care suferă de aceeaşi afecţiune.





"Da, sufăr de depresie de ani buni. Este o boală greu de suportat dacă nu este tratată. La vârsta de 8 ani au început insomniile care au continuat până în ziua de astăzi. Până acum câţiva ani am reuşit să ţin insomniile sub control, dar, în timp, devenind foarte agresive, a trebuit să apelez la ajutorul specialiştilor.

Simptome? Anxietate, dureri de picioare, izolare, nedorinţa de socializare, aproape o neputinţă de a merge, de a face paşi etc. Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital şi am reuşit să îmi revin numai datorită ajutorului a celor din jur, a doamnei dr. Cotan Raluca şi a specialiştilor Centrului de Nevroze Predeal.

Mi-am luat inima în dinţi şi mi-am făcut curaj abia acum să scriu despre toate aceste lucruri în speranţa că ajută pe cineva care simte la fel şi care nu are curajul să ceară ajutor. Fie din teama de a nu fi judecat, fie din alte motive", a scris Daniela Sofronie pe Facebook, potrivit Fanatik

Conform surest citate, fost gimnastă este internată acum la Centrul de Nevroze Predeal. Dana Sofronie mai are în palmares o medalie de argint la Campionatul Mondial de Gimnastică 2003, în întrecerea pe echipe, şi o medalie de aur şi una de argint la competiţia continentală din 2004. După retragerea din sportul de performanţă, Sofronie a devenit antrenoare şi a lucrat la CSS Constanţa.