O legendă vie a tenisului se regăseşte în Simona Halep: Declaraţie superbă dată de Chris Evert

Simona Halep e cea mai constantă jucătoare din circuitul feminin, dovadă şi faptul că, începând din ianuarie 2014, a rămas mereu între primele zece sportive din clasamentul WTA.





O asemenea continuitate e incredibilă, mai ales în tenisul feminin, în care există fluctuaţii mari de formă, de la un turneu la altul. Halep s-a menţinut însă în top, întrucât are un joc precis, cu foarte puţine erori comise. Exact asta a remarcat şi Chris Evert (66 de ani), americanca în CV-ul căreia figurează 18 titluri de Grand Slam. În dialog cu cei de la WTA, Evert a fost întrebată ce sportive aflate în activitate au un stil de joc similar cu cel practicat de ea (a fost activă, între 1972 şi 1989). Iar răspunsul oferit de Evert a inclus şi numele Simonei Halep.





Ce a spus Chris Evert?





*Am fost puternică, am plasat bine mingea, am avut ritm în jocul meu şi n-am comis multe erori neforţate. Aş putea să compar jocul meu cu cel al Simonei Halep. N-am fost creativă precum Martina Hingis, o jucătoare strălucitoare din acest punct de vedere.





*Pe partea mentală, pot să mă compar cu Monica Seleş. Am fost foarte stăpână pe mine şi am reuşit de fiecare dată să-mi gestionez pe teren emoţiile.