Novak Djokovici poate reveni pe teren nevaccinat: Ce opţiuni are pentru luna februarie

Când a început povestea excluderii lui Novak Djokovici de la Australian Open 2022 (17-30 ianuarie), Franţa, prin vocea ministrului Sporturilor, Roxana Mărăcineanu (foto), a anunţat că un asemenea episod nu se va repeta, la Roland Garros.

Mărăcineanu a explicat, la vremea respectivă, că obligativitatea vaccinării nu există în cazul sportivilor străini care concurează pe teritoriul Franţei, deoarece aici funcţionează „bula sanitară“. Vorbim despre plasarea concurenţilor în izolare, astfel încât cazurile de import de COVID-19 să fie limitate.

Ieri însă, Mărăcineanu şi-a schimbat poziţia, anunţând că Guvernul Franţei va exclude atleţii, spectatorii şi profesioniştii nevaccinaţi din domeniul sportiv şi cultural de la toate evenimentele care au loc în această ţară, indiferent de naţionalitatea lor.

Aşadar, după Australian Open, încă un Grand Slam şi-a închis porţile pentru Novak Djokovici şi alţi jucători de tenis care au refuzat imunizarea împotriva formelor grave ale bolii care a creat o pandemie. Iar dacă Nole nu se va vaccina, el va avea acces doar la Wimbledon 2022 (27 iunie - 10 iulie), unde, momentan, vaccinarea obligatorie nu e printre condiţiile de participare.

Patru opţiuni, în februarie

În acest moment, nu se ştie când şi unde va reveni Djokovici pe teren. E clar însă că, în ianuarie, sârbul va sta pe tuşă. Conform calendarului, în februarie, sunt patru competiţii importante, toate de categoria ATP 500: Rotterdam (5-13 februarie), Rio Open (12-20 februarie), Dubai (14-26 februarie) şi Acapulco (21-26 februarie).

Teoretic, pe baza trecerii prin boală în decembrie, Djokovici poate participa la toate aceste întreceri, mai ales că pentru intrarea în Dubai e nevoie, de fapt, doar de un test PCR negativ, iar Mexic nu cere nici măcar atât.

Problemele încep din martie

Durerile de cap ale lui Djokovici se vor accentua însă din luna martie. Pentru că atunci sunt programate cele două turnee ATP 1000, la Indian Wells (7-20 martie) şi Miami Open (21 martie - 3 aprilie).

Nole a lipsit de la ambele întreceri, în 2021, aşa că n-are puncte de apărat. Pe de altă parte, nici nu poate participa la ele, în acest moment, din cauza statutului său de nevaccinat. Pentru că SUA cer certificat de vaccinare, plus test negativ de la cei care vor să călătorească în această ţară. Din acest motiv, Djokovici, dacă nu se va vaccina, va rata şi ultimul Grand Slam al anului, US Open 2022 (29 august - 11 septembrie). Anul trecut, la New York, Nole a avansat până în finală, aşa că are de apărat 1.200 de puncte!

