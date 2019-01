Noul antrenor al Simonei Halep a ajuns în Romania. De ce este posibil să nu mai colaboreze cu ea după perioada de probă

Van Cleemput a anunţat că este într-o perioada de proba şi o va însoţi pe Simona la turneele de la Doha şi Dubai.



"Nu am început să lucrez cu Simona. Abia am cunoscut-o în Australia şi am stat de vorbă. După cum ştiţi, are nevoie de ajutor, am venit aici şi poate vom colabora. Acum doar vom sta de vorbă şi poate vom încerca. Darren îmi este prieten bun, îl apreciez mult. Urmează să o cunosc mai bine pe Simona, trebuie să-mi formez o parere despre ea. Simona si Darren au avut o experienţă minunată, au avut performanţe uriaşe împreună. Nu ştiu dacă sunt persoana potrivită, vom vedea", a spus Van Cleemput, la sosirea pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă, potrivit www.sport.ro.



Antrenor din 1993, belgianul născut la Binche l-a pregătit in ultimii cinci ani David Goffin, colaborare încheiată chiar săptămana trecută după eliminarea tenismenului în vârstă de 28 de ani de la Melbourne.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: