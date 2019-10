Naomi Osaka, despre Bianca Andreescu. Ce spune cea care stă în calea Biancăi, în drumul spre semifinalele de la Beijing

În acest context, Naomi Osaka a oferit o declaraţie diplomată despre Bianca Andreescu, pe care o consideră o forţă a momentului în tenisul mondial.

„Am urmărit-o jucând, atunci când am fost la Toronto. E, în mod sigur o jucătoare uimitoare. Cred că performanţele realizate de ea, în acest an, le depăşesc pe ale mele, de anul trecut. Am multe de învăţat de la ea”, au fost cuvintele spuse de Naomi Osaka pentru WTA.

Partida dintre cele două, programată vineri, este importantă pentru sferturile de finală de la Beijing, competiţie ale cărei premii ating 8,2 milioane de dolari. Ediţia trecută a turneului a fost adjudecată de daneza Caroline Wozniacki (30 WTA), după o finala cu letona Anastasija Sevastova (24 WTA).