Nadal, scos din minţi de o întrebare despre soţia sa: „E o glumă? Pentru că e o porcărie!“. Dialog incredibil

La conferinţa de presă care a urmat, spaniolul a dat credit adversarui său şi a pus eşecul pe seama meciului foarte bun făcut de acesta. De asemenea, Nadal a explicat că nu a mai resimţiti nicio durere la muschiii ambdominali, accidendare din cauza căreia fusese nevoit să abandoneze înaintea semifinalei de la Paris, în urma cu 10 zile.

recenta căsătorie cu Francisca Perello, prietena sa din copilărie, a fost taxată dur de jucătorul spaniol. În ciuda eşecului cu Zverev, Nadal a fost bine dispus la conferinţa de presă, dar atitudinea liderului clasamentului mondial s-a schimbat brusc, după ulttima întrebare care i-a fost adresată în limba engleză. Curiozitatea unui ziarist italian în legătură de cum i-a afectat perfomanţele sportivea fost taxată dur de jucătorul spaniol.

Iată dialogul dintre sportiv şi ziarist

Ziarist: Astăzi ai jucat puncte foarte scurte. Nu ştiu de ce, mai ales că nu ăsta este stilul tău. Pentru foarte mulţi oameni mariajul reprezintă un factor care le distrage atenţia înainte, în timpul şi după eveniment şi aş dori să ştiu dacă concentrarea ta faţă de tenis a avut de suferit din acest motiv?

Nadal: Chiar vorbeşti serios? Chiar mă întrebi chestia asta? Este o întrebare serioasă sau o glumă?

Ziarist: Este o întrebare cât se poate de serioasă

Nadal: Ok. Sunt surprins că mă întreb aşa ceva, după ce am fost cu aceeaşi fată 15 ani şi am o viaţă foarte liniştită. Nu contează dacă îţi pui un inel pe deget sau nu. Sunt o persoană foarte normală. Poate pentru tine a fost diferit. Câţi ani ai fost cu soţia ta?

Ziarist: Anul ăsta împlinim 30 de ani de când suntem împreună

Nadal: Şi înainte de a vă căsători cât timp aţi stat împreună?

Ziarist: 5 ani

Nadal: Vezi? Ăsta trebuie să fi fost motivul. Poate nu ai fost sigur. Ok, hai să trecem la media din Spania, să terminăm cu porcăria asta. Mulţumesc.

Tot luni, în aceeaşi grupă, Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP, l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, locul 4 ATP, scor 7-6 (5), 6-4.