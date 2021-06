Nadal aruncă „bomba“: Renunţă atât la Wimbledon, cât şi la Jocurile Olimpice! Ce a scris pe Twitter

Rafael Nadal (3 ATP) a jucat 27 de meciuri în 2021 (23 de victorii, 4 înfrângeri), însă nu va reveni pe teren, în viitorul apropiat.

Pentru că, după cum a anunţat, astăzi, printr-o postare pe Twitter, marele campion iberic, cu 20 de titluri de Grand Slam în palmares, va sări peste următoarele două evenimente mari, ambele programate pentru această vară: Wimbledon (28 iunie - 11 iulie), Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august).

„N-a fost o decizie uşoară, dar, după ce mi-am «ascultat» corpul şi după ce am discutat cu echipa mea, am înţeles că aceasta e decizia corectă. Nu voi participa la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo“, a scris Nadal.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision