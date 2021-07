Motivul pentru care organizatorii de la Wimbledon au refuzat iniţial să-i acorde wild card jucătoarei Emma Răducanu

Sportiva cu origini române şi chineze care reprezintă Marea Britanie a fost foarte aproape să nu joace la Wimbledon.

Federaţia britanică de tenis (LTA) a propus-o organizatorilor pentru un wild card, dar răspunsul iniţial a fost negativ.

"Şi ce au spus cei Wimbledon? Ei au spus: "Neah, nu ne place ideea de a da un wild card cuiva care este pe locul 300 în lume>. Când Emma a primit vestea, am auzit că atitudinea ei a fost: <OK, ce trebuie să fac pentru a le arăta că greşesc?> Ei bine, trebuie să câştigi meciuri, aşa că ea a câştigat două partide la Nottingham, săptămâna trecută şi organizatorii de la Wimbledon i-au dat wild card-ul", a scris el în Mail On Sunday.

"Dar părerea mea este că nu ar fi trebuit să câştige acele meciuri pentru a obţine wild card-ul. Uitaţi-vă la atitudinea ei! A meritat acel wild card. LTA le-a spus că aceasta este cea pe care o propunem şi ei au refuzat-o. Cine sunt ei pentru a face asta? De ce, pentru că este turneul lor? Nu sunt calificaţi, nu sunt cu Emma zi de zi, nu ştiu ce o motivează. Aceşti antrenori sunt în jurul ei zi de zi, o ştiu şi organizatorii de la Wimbledon ar trebui să aibă încredere în ei, de aceea sunt oamenii de top în LTA. Dacă nu ar fi primit wild card-ul, ar fi intrat în calificări şi, dacă ar fi pierdut la Wimbledon, ei ar fi spus: <Ei bine, nu l-ar fi meritat (n.r. - wild card-ul)>. Dar este o jucătoare tânără, oricine poate pierde un meci în calificări pe un teren cu iarbă umedă. Răducanu a meritat şansa de a fi pe scena mare şi a fost aproape să nu o obţină. Wimbledon a <comis-o>", a continuat el.

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 45 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, de sportiva britanică de origine română Emma Răducanu, locul 338 WTA, în turul al treilea al turneului de grand slam de la Wimbledon.

Răducanu s-a impus cu scorul de 6-3, 7-5, într-o oră şi 39 de minute.

În faza următoare, Răducanu o va întâlni pe sportiva australiană Ajla Tomljanovic, numărul 75 mondial.

Victoria de sâmbătă o va propulsa pe jucătoarea de 18 ani în TOP 200 WTA. În clasamentul live, ea este acum pe locul 175 WTA.

Răducanu s-a născut în Canada din tată român şi mamă chineză şi este în Marea Britanie de la vârsta de doi ani.