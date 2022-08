Moment istoric: Tour de France ajunge în Bucureşti: „Va fi la fel ca la Paris, pe Champs Elysées“

„Weekend Adevărul“: Cum a început povestea voastră cu L’Étape by Tour de France? Cum aţi reuşit să aduceţi acest brand legendar în România?

Tudor Ştefan Mocuţa: Organizarea primei ediţii L’Étape by Tour de France în România a fost rezultatul evoluţiei companiei noastre din ultimii ani în ceea ce priveşte organizarea de evenimente sportive de masă, din ce în ce mai vizibile la nivel naţional, dar şi internaţional. Ne-am bucurat să fim contactaţi de către Amaury Sport Organisation (A.S.O), organizatorul Tour de France, pentru a analiza oportunitatea lansării în România a acestui eveniment dedicat atât cicliştilor amatori, cât şi profesioniştilor. Împreună, am ajuns la concluzia că momentul e potrivit pentru ca brandul L’Étape by Tour de France să-şi facă intrarea în ţara noastră şi să ofere comunităţii de ciclisti o experienţă inedită.

Ce costuri implică un astfel de proiect?

Costul primei ediţii se ridică la 500.000 de euro, urmând ca acesta să crească considerabil la următoarele ediţii, pe măsură ce noi elemente de experienţă sunt introduse şi evenimentul creşte ca număr de participanţi. În egală măsură, trebuie precizat că ne aşteptăm ca impactul pentru economia locală să devină din ce în ce mai important.

Dar din punct de vedere logistic, ce implică organizarea unei astfel de competiţii?

Mii de ore de muncă de echipă, în jur de 400 de voluntari, peste 100 de autovehicole de securitate şi intervenţie în ziua cursei, peste 5.000 de garduri de siguranţă. Totul realizat cu multă dedicare şi dorinţa de a oferi tuturor pasionaţilor pe două roţi o experienţă inedită.

De regulă, conceptul L’Étape vizează trasee în zone muntoase, în decoruri naturale atipice şi mai puţin în zone urbane. De ce aţi ales Bucureştiul pentru prima ediţie?

Un astfel de eveniment trebuie să evolueze odată cu comunitatea cicliştilor. Acum 15 ani, calendarul pentru cicliştii amatori avea doar câteva curse, iar anual se vindeau mii de biciclete. Astăzi, în fiecare weekend sunt organizate evenimente de ciclism, iar vânzările de biciclete au crescut de zece ori. Suntem pe un trend ascendent. Organizarea L’Étape România în Bucureşti e „prologul“ unei relaţii de lungă durată. Implicarea autorităţilor şi Primăriei Capitalei, şi dorinţa de a deschide oraşul pentru acest eveniment ne-au determinat să dăm startul poveştii din Capitală. De asemenea, am dorit să aducem evenimentul cât mai aproape de comunitatea de ciclişti, să facem cât mai accesibilă experienţa inedită pe care o oferă. În viitor, povestea L’Étape România va avea mai multe capitole, iar provocarea va creşte progresiv.

Care sunt punctele de atracţie de pe traseu?

Traseul va include marile artere simbolice precum: Bulevardul Unirii, Calea Victoriei, Bulevardul Kiseleff şi Bulevardul Libertăţii. Participanţii vor descoperi puncte de atracţie ce emană istorie, cum ar fi: Arcul de Triumf, clădirea Primăriei Municipiului Bucureşti, Palatul Parlamentului, Casa Armatei, Ateneul Român, Palatul C.E.C., Palatul Regal, Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa“.

Ce ar trebui să ştie cei care doresc să participe la această primă ediţie?

L’Étape România e singurul eveniment de ciclism dedicat amatorilor şi pasionaţilor de ciclism, care oferă o experienţă apropiată de cea întâlnită la Turul Franţei, pe trasee complet închise circulaţiei. Participarea e deschisă atât pentru biciclete de şosea, cât şi pentru cele de tip MTB (mountain bike), pe trasee de 14 km, 42 km (1 x tură completă) sau 85 km (2 x ture complete). Vârsta minimă pentru înscriere e de 10 ani.

Evenimentul se va desfăşura pe parcursul a două zile. Ce se va întâmpla în aceste două zile, ce ar trebui să ştie participanţii, dar şi spectatorii şi turiştii?

Desfăşurarea curselor competitive pe traseele de 14 km, 42 km şi 85 km are loc duminică, pe 28 august. Pe 27 august se va deschide publicului întregul Race Village, amenajat în Piaţă Constituţiei şi vom invita participanţii la ridicarea pachetelor de concurs. Vom anunţă programul complet cu două săptămâni înainte de start pe site-ul nostru.

Va avea loc şi ediţia 2023? De ce depinde continuitatea L’Étape România by Tour de France?

Desigur! Povestea L’Étape România e abia la început, aşa cum spuneam. Urmează noi ediţii, dar şi noi evenimente din seria L’Étape by Tour de France, pe care ne dorim să le organizăm şi în alte zone ale ţării, pe trasee care să aducă noi experienţe, provocatoare şi inedite în egală măsură, atât pentru cicliştii din România, cât şi pentru cei care aleg să descopere ţara noastră, participând la unul dintre evenimentele din seria L’Étape by Tour de France.