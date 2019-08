Mlada - FCSB Florinel Coman: „Am avut emoţii. Suntem mulţumiţi de cum am jucat”

"A fost un meci foarte greu până la acel roşu. Au început foarte bine, au venit peste noi, ştiam că au talie şi că sunt periculoşi la faze fixe, dar din fericire am trecut peste acele momente. Am avut emoţii, este normal, dacă au avut patru cornere la rând. Am avut emoţii, dar am reuşit să trecem cu bine peste acele momente. Suntem mulţumiţi de cum am evoluat, am reuşit să câştigăm cu 1-0 în faţa unui adversar foarte greu. L-am felicitat pe Panţîru în vestiar", a declarat Coman, la Pro X.

Formaţia FCSB s-a calificat în play-off-ul Ligii Europa, după ce a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa cehă Mlada Boleslav, în manşa secundă a turului trei preliminar. În tur, la Giurgiu, scorul a fost egal 0-0.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Ionuţ Panţîru, în minutul 90+1.

