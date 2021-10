Mirel Rădoi, prima reacţie după eşecul cu Germania: "Nu avem timp să ne plângem"

“Ne-am gândit că trebuie să aducem trei fundaşi centrali în seara asta, că putem acoperi mai bine zona aceea. N-aş fi fost supărat absolut deloc dacă Germania înscria golul doi dintr-un atac, dintr-un joc combinativ. Din păcate a fost dintr-o fază fixă. Dintr-o fază fixă, când ai jucătorul lângă tine, lucrurile astea sunt foarte uşoare şi mi-e greu să accept. Nu pot să spun că sunt mulţumit că am condus cu 1-0, am pierdut cu 2-1 cu o echipă foarte bună. Punctul ăla era un punct de moral pentru noi. Germanii şi-au creat câteva ocazii din centrări. Burcă nu sunt sigur că în momentul de faţă poate juca peste câteva zile. A simţit că nu poate să continue meciul. Vom vedea dacă Nedelcearu va reveni. Chiar dacă am avea unele probleme trebuie să găsim soluţii. Cele trei finale rămase sunt cele mai importante pentru noi. Nu avem timp să ne plângem în seara asta. Trebuie imediat să ne gândim la Armenia”, a spus Rădoi la Digi Sport şi la Pro TV, citat de news.ro.

Citeşte şi